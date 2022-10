¡Gigante! Cayetana Chirinos continúa su paso victorioso por los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2022, al imponerse con categoría en la Etapa Macrorregional que se disputó en el Estadio Teófilo Pinillos de Pisco. La atleta de 14 años se quedó con el triunfo en las pruebas de 80 metros planos y salto largo, con lo que clasificó a la Etapa Nacional que se disputará en Lima del 24 al 28 de octubre.

Cayetana Chirinos confirmó su extraordinario nivel y venció con autoridad en la Macrorregional, tal como había hecho en las etapas precedentes (UGEL y Regional) de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2022, que organiza el Ministerio de Educación (Minedu). Ahora, buscará ganar la Etapa Nacional para obtener un cupo para los Juegos Sudamericanos Escolares, que se celebrarán en Brasilia (Brasil) del 1 al 15 de diciembre.

“Estoy feliz con mi desempeño en los Juegos Escolares Deportivos 2022. Ahora viene la Etapa Nacional, que es la más difícil. Sueño con ser campeona nacional escolar de salto largo y velocidad para, de esta manera, representar al Perú en los Sudamericanos Escolares e ir en busca de medallas para mi país”, comentó Cayetana.

Gran promesa

Recordemos que Cayetana Chirinos se coronó este año campeona nacional sub 18 y sub 20 de salto largo y 100 metros planos, además de obtener la medalla de plata en 100 metros planos en el Campeonato Nacional de Atletismo categoría mayores. En el plano internacional, ganó la presea de oro en salto largo en el Campeonato de España Sub 16 en Pista Cubierta, así como la medalla de oro en 100 metros planos en el Campeonato de España Sub 16 al Aire Libre.

Medallista de plata en 100 metros planos en el Mundial Escolar Sub 16 que se disputó en Serbia el año pasado, la gran promesa del atletismo peruano posee el récord nacional sub 18 de 100 metros planos, entre otros muchos logros que la confirman como una deportista de enorme proyección.





