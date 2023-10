Para los deportistas, sin duda, las competencias de alto rigor significan uno de los retos más grandes de su carrera. Entonces, clasificar a un certamen como los Juegos Panamericanos es un objetivo latente, teniendo en cuenta, que estarán ante los ojos del mundo y hay algunos cupos directos para clasificar a los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Y tomando en cuenta que Lima 2019 dejó la valla muy alta para el deporte nacional -se lograron 56 medallas (41 Panamericanos y 15 en Parapanamericanos)-, en Santiago 2023, más de 200 representantes nacionales irán con todo para escribir una gran historia en Chile. Ojo, el certamen arranca el 20 de este mes y termina el próximo 5 de noviembre.

Desde el Estadio Nacional, se realizó una ceremonia previa para presentar a los abanderados del país y también hubo palabras de las autoridades sobre la expectativa que genera la competencia. “Todo el Perú estará pendiente de las actuaciones de los más de 200 deportistas que tendrán la bandera rojiblanca en el pecho”, indicó el presidente del Comité Olímpico Peruano, Dr. Renzo Manyari Velazco.

La ceremonia de apertura tendrá el desfile de todos los integrantes del ‘Team Perú' y los encargados de llevar la banderas serán Gladys Tejeda (Atletismo) y Nicolás Pacheco (Tiro). Precisamente, el deportista de Tiro habló sobre cómo llega a la competencia y cuál es la mirada hacia los Juegos Panamericanos que, en esta ocasión, se realizarán en la ciudad de Santiago de Chile.

“Me encuentro en un buen nivel, vengo de competir en un Mundial donde, por un plato, me quedé fuera de clasificar a los Juegos Olímpicos de París. Logré 122 de 125, ubicándome en el puesto 12 del mundo (...) Siendo Lima 2019 unos juegos atípicos por la clasificación directa, creo que el objetivo es mantener el nivel siendo una delegación más corta. La idea es ograr una cantidad de medallas parecida o superarla”, dijo.

Nicolas Pacheco, deportista de Tiro. (Video: Ubaldo Villalobos)

En Lima 2019, Pacheco registró una medalla de bronce y estuvo cerca de la de oro con su escopeta en la modalidad de Skeet, pero el rigor de los árbitros jugó en su contra, aunque consiguió el objetivo que se le había escapado en Toronto 2015: obtener una presea en la competencia.

La misión de Angelo Caro

Con un recuerdo latente de lo que sucedió en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (quinto lugar en la disciplina de Skate), Angelo Caro parte con una mayor madurez y experiencia adquirida a lo largo de este periodo. Para el joven deportista (24 años), se viene una experiencia más, sumado a la misión de representar al país en una cita de vital importancia.

Angelo Caro, deportista de Skate y representante de Perú en Santiago 2023. (Foto: Beto León / Sporteros)

En entrevista con Depor, mencionó: “Estoy contento porque he estado entrenando por Estados Unidos y Europa. Hace poco me acoplé a los entrenamientos en Perú (...) todo mejoró en temas de experiencia, ahora sé qué cosas hacer para ya no cometer los mismos errores. En la delegación todos tenemos un objetivo claro: lograr la medalla (...) Agradecido siempre con el apoyo de todos los días. Estoy feliz por sentir esa vibra y motivación que se necesita. Es una experiencia más en la vida y una oportunidad más de representar a mi país”.

Angelo Caro, deportista peruano. (Video: Ubaldo Villalobos)





Alexandra Grande y la misión de ser tricampeona

Los Juegos Panamericanos se perfilan como una de las competencias más destacadas para Alexandra Grande, quien se desempeña en la disciplina de karate. Medalla de oro en Toronto 2015 y Lima 2019, Santiago 2023 es la oportunidad para ser tricampeona en su categoría (61 kg femenino). Con 33 años de edad, no se muestra nerviosa y solo espera dar lo mejor de sí para poder competir en Chile.

“Lo único que tengo es ganar, emoción de que ya sea el tiempo de la competencia para demostrar que quiero ser la mejor de América. Estos son mis cuartos Juegos Panamericanos; ya tengo claras las cosas y voy con todo al evento. Nunca pienso en medalla. Quiero demostrarme cuánto más puedo llegar. Yo sé que todos van a dejar el 200 % en el evento”, aseguró la deportista.

Alexandra Grande, representante de Karate. (Video: Ubaldo Villalobos)





Breaking: deporte que debuta

En junio de 2022, Santiago 2023 confirmó el breaking como uno de los deportes debutantes en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. La idea es generar un precedente y clasificación para lo que serán los Juegos Olímpicos de París 2024, donde también se desarrollará el deporte. Tiara Tagle será una de las encargadas de representar a Perú en la cita y dio los siguientes alcances.

“Es el momento que hemos estado esperando por todo este tiempo. Es la primera vez en un Panamericano, muy feliz de representar al Perú. Me siento orgullosa, me encanta que nos conozcan por la calidad de deportistas que tenemos. Que el mundo pueda conocer que Perú tiene esa garra”, menciona.

Tiara Tagle, deportista de Breaking en Santiago 2023. (Video: Ubaldo Villalobos)





¿Cuándo serán los Juegos Panamericanos Santiago 2023?

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se realizarán desde el día 20 de octubre hasta el 05 de noviembre de 2023. El evento tendrá 41 países participantes en la ciudad de Chile y serán más de 8 000 atletas los encargados de brindar diversas emociones al público asistente, buscando el máximo logro: obtener una medalla de oro.

¿Quiénes serán abanderados de Perú en la ceremonia de Clausura?

Para la ceremonia de Clausura de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el Comité Olímpico Peruano decidió que la marchista Kimberly García y el deportista de squash, Diego Elías, sean los abanderados. Kimberly García logró dos medallas de oro en el Mundial de Atletismo, siendo la primera latinoamericana en ganarlo, en 35 km y 20 km marcha atlética, y elegida el 2022 como la mejor deportista de atletismo a nivel mundial. Además, ganó la presea de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y ya obtuvo la marca para los Juegos Olímpicos París 2024.

Asimismo, Diego Elías ganó la presea de plata en los Panamericanos Toronto 2015 y la medalla de oro en Lima 2019. En estos momentos ocupa el segundo lugar en el ranking mundial, obteniendo logros relevantes en todos los campeonatos de alto nivel que se celebran en el mundo.





