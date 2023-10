No quiere verlo como una revancha por su ausencia en Lima 2019, sino disfrutar al máximo sus primeros Juegos Panamericanos y luchar por dos medallas (la prueba 20 km y la mixta de 42). Para ello, César Rodríguez se está preparando de la mejor manera en Ecuador y Depor pudo conversar con él para que nos dé detalles de cómo vive esta cuenta regresiva para Santiago 2023, que arranca este 20 de octubre.

Eventos de César Rodríguez este año Prueba Tiempo Campeonato nacional de Marcha 20 km 1h26m06s 43rd Dudinska 50, Eslovaquia 20 km 1h22m25s Segunda Copa Korzeniowski de Marcha, Polonia 20 km 1h24m33s Grande Premio Internacional de Rio Maior, Portugal 20 km 1h22m47s XXXVI Gran Premio Cantones de La Coruña, España 20 km 1h22m0s Campeonato Mundial de Atletismo Budapest, Hungría 20 km 1h19m52 (récord nacional)

Ya estamos en el mes de los Panamericanos, ¿cómo te estás preparando para la gran cita?

La preparación para estos Juegos está siendo muy fuerte, venimos del Mundial de Atletismo en Budapest y ahora el nivel en los 20 kilómetros está muy alto. Por eso, la preparación está siendo muy alta para poder llegar bien a esta competencia. Ahora, estoy en Cuenca [Ecuador] junto con mi entrenador Andrés Chocho y mi equipo [Kimberly García y compañeros de Ecuador] entrenando para ello.

¿La idea es quedarte allí y partir de frente a Santiago o piensas regresar a Lima?

No, aquí [en Cuenca] me voy a quedar hasta el 25. Ese día volamos a Santiago y el 29 nos toca competir en la prueba de 20 kilómetros.

Has tenido seis eventos este año, ¿consideras que has tenido una buena preparación?

Sí, ha sido buena, porque la preparación fundamental fue primero para el Mundial y ahora para Santiago 2023. Ha sido un proceso poco a poco de bajar marcas, justo en Budapest pudimos hacer 1h19m y yo creo que con el mismo nivel estamos llegando para los Panamericanos.

Fue clave que haya coincidido este año el Mundial y los Panamericanos para tu preparación...

Claro, porque ahí están los competidores que van a estar ahora en Santiago, el brasileño [Caio Bonfim] y el ecuatoriano [Brian Pintado] tienen muy buenas marcas. El Mundial ha sido también una evaluación para ver cómo estamos antes de los Juegos y buscar la marca para los Juegos Olímpicos, la cual conseguimos.

Estás teniendo un gran año, ¿lo redondearías consiguiendo una medalla panamericana?

Sí, justamente eso es lo que queremos, poder terminar el año con una medalla panamericana y cerrarlo bien, así como el año pasado que también mejoramos marcas.

El IPD anunció que los que obtengan medalla recibirán premios económicos, además de la gloria deportiva, esto es muy importante para la preparación del deportista...

Sí, será un gran apoyo, porque nosotros para mantenernos en un nivel alto y mundial, se gasta bastante, no es nada fácil poder estar yendo a campamentos, estar viajando para poder estar en un buen nivel. La suplementación y la indumentaria en sí son muy costosas, ese incentivo económico nos ayudará bastante, no solo a mí, sino a todos los deportistas.

No estuviste en Lima 2019, ¿estar en Santiago será como una revancha?

No lo veo como revancha, tampoco quiero revivir lo que pasó en el 2019, lo tomo como un aprendizaje , por algo pasaron las cosas. Creo que lo que pasó en el 2019 [el no estar en los Juegos] hizo que ahora tenga este nivel. Será una competencia más para mí, quiero dar todo de mí en esta competencia, quiero estar en el podio y poder pelear una medalla, y si es la dorada, mejor.

César Rodríguez se ubica en la casilla 23 del ranking mundial de marcha atlética. (World Athletics)

Fueron momentos muy complicados...

Claro, porque cuando te caes, pisas hondo. Ese tiempo me quitaron el apoyo del IPD, nadie creía que clasificaría a Tokio, no me dieron campamentos, nadie creía en mí, solo mi familia, nadie pensaba que yo volvería a estar en un nivel muy alto. Todo eso hizo que madure mental y deportivamente, de la nada tuve que salir adelante por mi cuenta, tuve que pagarme mi competencia en Europa para poder salir y lograr la marca a Tokio, lo logré y ahí fue donde volvió todo [el apoyo], está mal todo eso en sí, porque un deportista necesita más apoyo aún en los momentos más críticos, creo que eso no solo me pasó a mí, sino a varios compañeros. Si no fuera por ese viaje a Europa que hice esa vez, ahorita no estarían pensando en mí como una posible medalla.

En Santiago, no solo competirás en 20 km, también en la nueva prueba mixta...

Sí, en sí solo es un varón y una mujer. La mujer primero hace 10.5 kilómetros, el varón otros 10.5, la mujer de nuevo 10.5 y cierra el hombre otros 10.5 kilómetros para dar un total de 42. Esta prueba recién se va a estrenar en los Panamericanos.

¿Qué expectativas tienes con esa nueva prueba?

Será nueva para todos, hay posibilidades de medalla, pero vamos a ver en qué posición entramos, pero sí hay esas posibilidades de estar en el podio. Incluso lograr una doble medalla, eso es lo que queremos . Si ambas son de oro mucho mejor.

¿Ya está definido el dúo de la prueba mixta?

Sí, en este caso, Kimberly [García] y yo. Tenemos el plus de que ya nos conocemos hace muchos años y ya estamos ahora buscando técnicas y estrategias para poder ver cómo llegamos, porque para esas competencias van a estar muy estrictos con las faltas, con tan solo una paleta te van a sumar un minuto extra, estamos viendo eso, el tema de la planificación. De por sí, tener una compañera que esté en un buen nivel también da mucha confianza.





