¡El amor está en el aire! Para atleta pidió matrimonio en la inauguración de los Juegos Parapanamericanos 2019 [VIDEO]

Una anecdótica situación se vivió en la ceremonia de inauguración de los Juegos Parapanamericanos 2019 en el Estadio Nacional. Y es que en pleno desfile de la delegación chilena. el para ciclista Matías Cayuqueo le propuso matrimonio a su pareja.



“¡Te quieres casar conmigo!", escribió el para atleta en su pancarta, mientras desfilaba. "Esto es muy importante para mí, ya que es mi primer Parapanamericano. Mi polola (novia) ha sido fundamental en todo momento, y como lo dice el cartel, le estoy pidiendo matrimonio en un evento tan grande como este", declaró.



Para atleta pidió matrimonia en ceremonia de inauguración de los Juegos Parapanamericanos 2019. (Captura)

"Lo pensé durante la semana y conversé con mi cuerpo técnico para ver si me apoyaban y me dijeron que sí. Todavía no recibo respuesta porque no tengo internet. Estoy esperando a ver que dice. Ella se llama Natalia y creo que la sorprendí", agregó.



Eso sí, el para ciclista confesó que "ojalá lo haya visto y espero me de pronto una respuesta, estoy muy nervioso", finalizó.

