¡Grítalo fuerte! chilena Tamara Leonelli ganó la primera medalla de oro en los Parapanamericanos 2019

La chilena Tamara Leonelli ganó la primera medalla de oro en disputa en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 al imponerse en la final del tenis de mesa en silla de ruedas a la colombiana Nelly Sánchez por tres sets a cero (11-7, 11-3 y 12-10).

La presea dorada de Leonelli vino acompañada con su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el objetivo para el que se había preparado durante los últimos cuatro años después de que en los Parapanamericanos de Toronto 2015 se llevase el bronce.



"Para mí es un orgullo. Lo soñé tantas veces... es un sueño cumplido. Creo que nunca había sentido una emoción tan grande, estoy inundada de felicidad", afirmó Leonelli.



"Es maravilloso, nunca me había pasado y espero que eso dé un plus extra a todos los demás deportistas. Que se motiven y que sepan que realmente se puede. Es un orgullo llevar la primera medalla de los Juegos a Chile", agregó.



La chilena es actualmente la número 15 del ránking mundial del tenis de mesa y compite dentro de la clase 5 (silla de ruedas con funciones normales del torso).



Leonelli consideró que la competencia fue muy dura, pero aclaró que ya esperaba ese grado de dificultad por tratarse de unos Parapanamericanos.



"Uno solo es la cara visible del esfuerzo de todo el mundo; nadie se imagina cuánta gente hay detrás de la galería apoyando, y no solo de esta, sino de la galería de la vida", apuntó.



Además de Leonelli, su compatriota Cristian González aseguró otra medalla para su país al pasar a las semifinales en la clase 4 de la misma disciplina tras derrotar por 3-0 al salvadoreño Gabriel Espinoza y por 3-1 al brasileño Ecildo Oliveira.



En ese sentido, Leonelli consideró que la selección de tenis de mesa adaptado de Chile ha mejorado mucho en los últimos años y se ha consolidado a nivel continental.



En total, los Juegos Parapanamericanos repartirán 1913 medallas, entre ellas 617 de oro, otras tantas de plata y 679 de bronce.

FUENTE: EFE

► Lima 2019 EN VIVO: sigue la inauguración de los Juegos Parapanamericanos 2019 desde el Estadio Nacional



► ¡El amor está en el aire! Para atleta pidió matrimonio en la inauguración de los Juegos Parapanamericanos 2019 [VIDEO]



► ¡Por todo lo alto! Así fue el desfile de la delegación peruana en la inauguración de los Parapanamericanos 2019 [VIDEO]



►Lima 2019: estas son las recomendaciones a seguir si vas a asistir a los Juegos Parapanamericanos