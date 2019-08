Juegos Parapanamericanos 2019 EN VIVO: sigue la participación peruana en para bádminton desde la Videna

Para bádminton EN VIVO | DIRECTO ONLINE por los Juegos Parapanamericanos Lima 201 9 con Pedro Pablo de Vinatea y la participación del 'Team Perú' este jueves 29 de agosto en la primera jornada de este para deporte. Todo arrancó a las 9:00 am. (hora peruana) y tendrá una segunda sesión desde las 3:00 pm. y con transmisión de Latina, Panamericana, Movistar TV 19, TV Perú y el streaming de ESPN. No te pierdas los 12 partidos del elenco blanquirrojo.

Para badminton en los Parapanamericanos | Rol de partidos de los peruanos



Primera sesión - desde las 9:00 am.



Individual Masculino SL3, Grupo A

(PER) Pedro Pablo de Vinatea vs. (BRA) Rosso



Individual Femenino WH2, Grupo A

(PER) Pilar Jauregui vs. (USA) Amy Burnett



Individual Masculino SL4, Grupo A

(GUA) Raul Anguiano vs. (PER) Pablo Cueto



Individual Masculino SU5, Grupo A

(BRA) Oliveira vs. (PER) Esteban Juárez



Individual Femenino SU5, Grupo A

(PER) Laura Puntriano vs. (PER) Jenny Ventocilla



Dobles Mixto SL3-SU5 Grupo A

(PER) Pablo Cueto / Jenny Ventocilla vs. (CAN) Pascal Lapointe / Olivia Meier

Segunda Sesión - Desde las 3:00 pm.



Individual Masculino SL4, Grupo A

(USA) Eric Johnson vs. (PER) Pablo Cueto



Dobles Masculino WH1-WH2 Grupo B

(PER) Robert Fajardo / Ronald Miranda vs. (CAN) Bernard Lapointe / Richard Peter



Individual Masculino SU5, Grupo A

(VEN) Kleiber Mijares vs. (PER) Esteban Juárez



Individual Masculino SU5, Grupo B

(PER) Alberto Cadenillas vs. (COL) Jean Ortíz



Individual Femenino SU5, Grupo A

(CUB) Laura Lanes vs. (PER) Laura Puntriano



Individual masculino SS6 Grupo A

(PER) Héctor Salva vs. (ARG) Angel Ielpo

Para badminton en los Parapanamericanos | Precio de entradas



Regular A - S/. 10

Adulto mayor - S/. 5

Menores de 18 años - S/. 5

Asiento en silla de ruedas - S/. 5

Acompañante de asiento en silla de ruedas - S/. 5

Para badminton en los Parapanamericanos | Aquí se desarrollará la jornada del 29 de agosto



