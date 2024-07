De los 26 clasificados del ‘Team Perú' que irán a París 2024, 12 de ellos vivirán por primera vez la experiencia de representar a nuestro país en unos Juegos Olímpicos. Y una de ellas será Inés Castillo, quien cumplirá uno de los principales objetivos de todo atleta de alto rendimiento: estar en el máximo evento multideportivo. La atleta nacional de 24 años, que conoció el bádminton a los 10 gracias a que su padre lo practicaba, aseguró de manera oficial su boleto a la capital francesa en mayo y hará que el deporte de la raqueta y la pluma diga presente por segunda edición consecutiva.

Y en la previa a su esperada participación, Inés Castillo hizo una pausa en sus entrenamientos en el Polideportivo 2 de la Videna y le detalló a Depor cómo se viene preparando para París 2024, cuáles son sus sensaciones a poco de competir en sus primeros Juegos Olímpicos y cuál es la meta que se tiene trazada en la capital francesa.

Ya estamos a dos semanas del inicio de los Juegos Olímpicos, ¿cómo te encuentras?

Me siento súper feliz, emocionada, ya se acerca el momento de viajar. Cada vez falta menos, dos semanas para mí, para que ya viaje. Por eso, estoy entrenando como siempre, dando lo mejor de mí en estas dos semanas para llegar de la mejor manera y pulir todos los últimos errores y rendir bien.

Serán tus primeros Juegos Olímpicos, ¿qué sensación tienes en la antesala?

Sí, la verdad no me pongo a pensar mucho en el allá o después, simplemente cada vez que pienso en viajar y todo, me emociono un montón, me imagino obviamente la Villa donde nos vamos a quedar todo, pero me gusta enfocarme como ahorita en mi entrenamiento, en lo que tengo que hacer para poder rendir allá. Creo que es como el paso de las cosas que tengo que hacer para poder llegar a lo que quiero, que es hacer un buen papel.

¿Cómo va tu preparación?

He tenido tres torneos preparatorios del Tour 500 (en Australia, Canadá y Estados Unidos) que es uno de los niveles más altos, eso me va a ayudar a prepararme para ver el nivel que voy a encontrar allá. Esos torneos me han ayudado un montón para medirme. En general, han sido resultados positivos, estoy muy feliz con el resultado de esos tres torneos, con buenas sensaciones para poder llegar y hacer una buena perfomance, que es lo que se quiere porque es el nivel más alto.

Tu clasificación se oficializó en mayo, pero ya tras Santiago 2023 se hablaba de ello, ¿qué faltaba para que se confirmara?

Sí, lo que pasa es que como es por ranking mundial, el ciclo olímpico cerraba recién en mayo, por lo que no se podía oficializar nada hasta mayo. Pero después de Santiago 2023 ya estaba con muy buen ranking y ya era relativamente seguro que iba a clasificar, era imposible que baje tanto como para que me sacaran del puesto. Por eso, se decía que ya estaba prácticamente clasificada, pero obviamente todavía no se podía oficializar hasta mayo.

¿Cuándo celebraste tu clasificación, después de Santiago o recién en mayo?

Fue como una celebración que fue de menos a más, fue moderada, porque iba viendo que en 2023 me estaba yendo súper bien en los torneos, entonces cada vez fue creciendo la emoción hasta que ya se confirmó.

Inés Castillo entrena en el Polideportivo 2 de la Videna. (Giancarlo Ávila/GEC)

Vas a suceder a Daniela Macías, quien compitió en Tokio y marcó la vuelta del bádminton peruano a los Juegos Olímpicos, ¿cómo tomas eso?

Feliz de poder representar al bádminton en unos Juegos Olímpicos, de que esté de nuevo, y mostrar que el bádminton en Perú es muy bueno. Yo entrenaba con Dani cuando estuvo, antes de que se retirara. La verdad creo que tener ese ejemplo, como cuando yo era junior, cuando era chica, tener ese ejemplo de disciplina y de deportista como era Daniela, la verdad me sirvió bastante. Entonces yo espero que les esté sirviendo igual a los que vienen más abajo, refleja el proceso que tiene el bádminton en el Perú, creo que es muy bueno y seguro en las generaciones más jóvenes también habrá olímpicos.

¿Cuándo conocerás a tus rivales en París?

Lo voy a conocer el 12 de julio que se hace el sorteo, también voy a saber exactamente los horarios y las fechas. Lo que sí el bádminton va del 27 de julio al 5 de agosto.

¿Quiere decir que estarás en la inauguración?

Sí, voy a estar en la inauguración, que es el 26, yo llego el 23. Estoy emocionadísima, la inauguración es una de las cosas por las que estoy más emocionada, porque dicen que será diferente sobre el río Sena, va a ser algo muy emocionante.

¿Qué meta te has trazado en tus primeros Juegos?

Primero, tenemos que ver el grupo que me toca, dependiendo de eso, nos vamos a plantear objetivos más específicos. Te puede tocar algo más accesible, algo más difícil, todo dependiendo quiénes te toca. De todas maneras, en términos generales, un objetivo grande que tengo es ganar un partido al menos, Me planteo enfocarme en el primer partido, luego dependiendo cómo me va, no me gusta adelantarme. Me planteo pequeños objetivos, también estratégicos, eso es lo que vamos a hacer.

Estás viviendo un sueño, el de estar en tus primeros Juegos Olímpicos

Sí, la verdad cuando era chiquita nunca me imaginé, ni siquiera me lo planteé, no se me pasó estar ahí o pensar que iba a llegar, pero cuando fui creciendo y me estaba yendo bien, empecé a plantearme cosas más grandes. Primero, no pensé en los Juegos Olímpicos, sino en un Panamericano, Sudamericano y eventualmente llegaron los Juegos Olímpicos. Estoy viviendo uno de los objetivos más grandes que he tenido, estoy muy feliz por eso.

Mensaje final...

Gracias por el apoyo a todos los deportistas que hemos clasificado, por el apoyo de todos los peruanos, esperemos sentir su apoyo desde allá y los que están lejos. Yo creo que la hinchada peruana siempre es muy apasionada, muy presente en la mayoría de los deportes, más que todo en el fútbol, pero esperemos que esa pasión y esa emoción que tienen con el fútbol también la puedan tener con nosotros, que también somos igual que los futbolistas, entrenamos todos los días, vivimos para esto. Entonces feliz de poder recibir su apoyo y emocionada por estar en la competencia más alta como son los Juegos Olímpicos.

Clasificados del ‘Team Perú’ a París 2024

1.- Gladys Tejeda (Maratón) – Atletismo

2.- Cristhian Pacheco (Maratón) – Atletismo

3.- Thalia Valdivia (Maratón) – Atletismo

4.- Luz Mery Rojas (10 mil metros) – Atletismo

5.- Kimberly García (Marcha atlética) – Atletismo

6.- Mary Luz Andía (Marcha atlética) – Atletismo

7.- Evelyn Inga (Marcha atlética) – Atletismo

8.- César Rodríguez (Marcha atlética) – Atletismo

9.- Stefano Peschiera (Ilca 7) – Vela

10.- Florencia Chiarella (Ilca 6) – Vela

11.- María Belén Bazo (iQFOiL) – Vela

12.- Daniella Borda (Skeet) – Tiro

13.- Nicolás Pacheco (Skeet) – Tiro

14.- Inés Castillo (Individual) – Bádminton

15.- Lucca Mesinas (Shortboard) – Surf

16.- Sol Aguirre (Shortboard) – Surf

17.- Alonso Correa (Shortboard) – Surf

18.- María Bramont-Arias (Aguas abiertas) – Natación

19.- Adriana Sanguineti (W1x) – Remo

20.- Valeria Palacios (LW2x) – Remo

21.- Alessia Palacios (LW2x) – Remo

22.- María Luisa Doig (Espada) – Esgrima

23.- McKenna DeBever (100 metros espalda y 200 metros combinado) – Natación

24- Joaquín Vargas (200 y 400 metros estilo libre) – Natación

25.- Juan Postigos (-66 kg) – Judo

26.- Luis Henry Campos (Marcha Atlética) - Atletismo





