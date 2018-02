Prince es una leyenda para Minnesota y Justin Timberlake no podía dejarlo pasar en su presentación en el Super Bowl 2018. El cantante decidió rendirle homenaje en la final de la NFL y no tuvo mejor ida que hacerlo durante el show de medio tiempo.



Por tercera vez en su carrera, Justin Timberlake fue el artista invitado para el evento más importante en el deporte. Luego de varias canciones, decidió tocar el piano y la imagen de Prince apareció a su lado.



Esta fue proyectada en una tela blanca que ocupó casi todo el alto del US Bank Stadium. Los asistentes al Super Bowl LII no dudaron en aplaudir este hecho.



Días antes de la presentación, se rumoreó de que esto podría suceder, pero los familiares de la estrella fallecida negaron cualquier vínculo.



"En mi opinión, es el mejor músico de todos los tiempos en la cultura pop. El tiempo que pasé con él, hablando de música, son recuerdos que llevaré conmigo para siempre", señaló el jueves Justin Timberlake.