El show del medio tiempo fue otra vez para Justin Timberlake. Por tercera vez, el estadounidense apareció en el momento cumbre del Super Bowl, pero ahora en la yarda 50 del U.S. Bank Stadium. El exintegrante de NSYNC abrió su presentación con ' Filthy', uno de sus nuevos éxitos.



Luego siguió con ' My Love', segundo sencillo de su álbum 'FutureSex/LoveSound' publicado en el 2006. Tras ello, Timberlake se dirigió a un pequeño escenario de color blanco para continuar con el show, el mismo que llegó a su momento más emotivo al aparecer un holograma de Prince, el cantante que falleció en el 2016 y que en otras oportunidades fue parte del show del medio tiempo.



' Mirrors' fue el siguiente tema de la lista, el sencillo de su tercer álbum de estudio "The 20/20 Experience" publicado en 2013. Y finalmente, 'Can´t Stop the Feeling' hizo vibrar a todo el público para cerrar, nuevamente, otra extraordinaria presentación.