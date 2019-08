El curioso caso de Kimberly García: cuando marcha lesionada, consigue medallas

Los primeros Juegos Panamericanos se celebraron en 1951, en Buenos Aires, y desde aquella fecha ningún deportista peruano había podido conseguir una medalla en marcha atlética. Un duro golpe para el Perú, considerado como potencia en el fondismo, pero Lima 2019 nos daba el mejor escenario para romper esa maldición. Y así sucedió.



¿Gracias a quién? Pues a Kimberly García , una de las 'hijas' de la ciudad fondista por excelencia, Huancayo. En la modalidad de 20 kilómetros, 'Kimy' dejó su marca en la historia al colgarse la plata. Lograrlo no fue nada fácil. Incluso, estuvo a punto de no competir por una lesión que surgió repentinamente en su pierna derecha. Ya pasada la euforia del triunfo, la ahora medallista panamericana nos detalla cómo afrontó este problema.

En Lima, los entrenamientos de Kimberly iban según lo planeado, pero todo cambió a un mes de la competencia. "Un día me tocó marchar tramos fuertes y cuando terminé, empecé a sentir un pequeño dolor en la rodilla. Primero pensé que solo era una inflamación, pero horas después no podía estirar bien la pierna, así que decidí ir al doctor. Me recetaron desinflamantes y me sacaron radiografías, me dijeron que no era nada grave, pero que tenía que dejar de entrenar unos días hasta que pase el malestar", cuenta. Pero el malestar no solo no paró: ni siquiera atenuó.

Viajó a su natal Huancayo y para buscar una segunda opinión, ya que necesitaba recuperarse lo más pronto posible. Un traumatólogo la vio y le mandó una resonancia, cuyos resultados fueron como una puñalada. "Salió que tenía una fractura en la tibia. Me puse triste, tuve ganas de llorar y pensé: 'Creo que ya fueron los Juegos'. Mi decepción fue más grande cuando el traumatólogo me dijo que debía descansar un mes y que el hueso se iba regenerar solo. Y que si era posible, tenían que enyesarme la pierna. Ahí sí lloré".

Kimberly García liderando con otras marchistas, entre ellas la brasileña Erica Rocha y la colombiana Sandra Arenas. Kimberly García liderando con otras marchistas, entre ellas la brasileña Erica Rocha y la colombiana Sandra Arenas. (Foto: Grupo El Comercio)

Antes de tirar la toalla, 'Kimy' se contactó con el doctor José Luis Ascuña, quien ya la había tratado en anteriores oportunidades. El también traumatólogo vivía en Cañete, pero viajar sería la mejor decisión. Ascuña le propuso ponerle plasma rico en plaquetas para ayudar a regenerar la fractura y ácido hialurónico para amortiguar el dolor; eso sí, le prescribió un descanso de siete días.



Kimberly aceptó sin dudar. Era su última oportunidad para llegar a los Juegos Panamericanos. "La primera semana no entrené, la segunda comencé a marchar lentito, y en la tercera hice todo lo que podía. Sentía dolor, pero era mínimo. En la cuarta, las cargas de entrenamiento no fueron tan fuertes. Así llegué a Lima 2019".

El calvario de 'Kimy'

Punta. Talón. Punta. Talón. Así empezó la marcha el domingo 4 de agosto. Y hasta los 10 kilómetros, cuenta Kimberly, marchó sin problemas. El malestar surgió después. "Cuando faltaba la mitad sentí un poco de dolor en mi rodilla, era tolerable. Pero más o menos a la altura del kilómetro 15, el dolor se intensificó. Lo único que quería era que termine todo, pero solo faltaban 5 kilómetros, no iba a retirarme", relata 'Kimy'.

En una pierna, Kimberly cruzó la meta en segundo lugar, con un tiempo de 1h29m, detrás de la colombiana Sandra Arenas y delante de la brasileña Erica Rocha. ¿Hubiese ganado el oro sin la lesión? Es una pregunta que la huancaína se hará siempre. Porque no solo fueron las molestias, el clima también la perjudicó: "Estaba resbaloso por la lluvia y al momento de poner el talón sobre el suelo, yo lo hacía con fuerza para no caerme".

Tanto esfuerzo tuvo un precio: sufrió un edema en la tibia derecha. Ahora deberá operarse, y lo antes posible (su idea es hacerlo este mes, en agosto). Estaría fuera dos meses, y recién en noviembre empezaría su entrenamiento para los Juegos Olímpicos. Esto conlleva una dolorosa pérdida.



"Lastimosamente, el Mundial de Doha [en noviembre] queda descartado. No puedo competir y solo ir para participar, no es lo mío. Yo siempre voy a una competencia a luchar por una medalla. Así que mejor me recupero para estar en mejores condiciones el año que viene, porque mi objetivo final es alcanzar algún puesto, ya sea el primero, segundo o tercero, en Tokio 2020. Para mí sería grandioso", sueña, con los pies bien puestos sobre la tierra.

Kimberly García en el podio con su medalla de plata. (Grupo El Comercio) Kimberly García en el podio con su medalla de plata. (Foto: Grupo El Comercio)

Las lesiones la persiguen

No es la primera la primera vez que Kimberly marcha con una lesión. En abril, en la Copa Panamericana de Marcha Atlética de México, compitió con una lesión en el glúteo. Tampoco podía desempeñarse bien, aunque admite que "no era tan grave, pude manejarlo". Eso sí, se le adormeció la pierna izquierda en los últimos kilómetros, "ni siquiera la sentía", nos contó hace unos meses , pero pudo sacar un buen tiempo y clasificar a Tokio 2020. La lesión que la afectó ahora fue más severa.

"Como siempre digo no sé si sea buena suerte o mala suerte o una cábala que me lesione", dice Kimberly riendo, y añade: "Sinceramente, no sé por qué antes de mis competencias me pasa esto. Espero llegar a una y dar mi cien por ciento, sin ninguna lesión. Si lesionada consigo grandes objetivos, estando bien podría obtener más". Con 25 años, la gran oportunidad de demostrarlo será en los Juegos Olímpicos.



Falta promoción

Aunque el objetivo era la presea dorada, Kimberly está contenta y orgullosa por haber ganado la plata, pues sabe que las condiciones no le eran favorables. Lo que ahora quiere es que la marcha atlética se practique más: "Falta difundir. Sería bueno que, así como con las maratones, se organicen marchas en la calles con el apoyo de empresas o del gobierno. No un recorrido de 20 o 10 kilómetros porque eso es muy complicado, pero que se comience de a poquitos".



La marchista peruana, número 9 del ranking mundial de 20 kilómetros, mordiendo su medalla. (Foto: Grupo El Comercio) La marchista peruana, número 9 del ranking mundial de 20 kilómetros, mordiendo su medalla. (Foto: Grupo El Comercio)

El reclamo

Al final de su marcha en los Juegos Panamericanos, los medios afirmaron que se había presentado un reclamo contra la ganadora Sandra Arenas porque había corrido durante una parte de la marcha, lo que ameritaría una sanción. Si la penalizaban, la peruana se habría subido a lo más alto del podio. Lo consultamos con Kimberly y esta fue su repuesta.



"Me enteré de ese asunto cuando estaba con la doctora, pero en ningún lado se ha visto que se pueda reclamar después, se hace durante la marcha. Una vez que haya culminado es difícil que te hagan caso. Yo ya sabía que sí habían presentado, eso no iba a proceder", señaló.



Kimberly García cruzando la meta. (Video: Latina/ Foto: Grupo El Comercio)

► Así fue la premiación de Kimberly García con la medalla de plata en Marcha Atlética [FOTOS Y VIDEO]



► Así ganó Kimberly García la medalla de plata en Marcha Atlética de 20K [VIDEO]



► ¡Siempre aspira a más! Kimberly García: "Esperaba la de oro, pero igual estoy muy contenta" [VIDEO]



► Kimberly García, la marchista peruana que clasificó a Tokio 2020 "sin sentir una pierna"