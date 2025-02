Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano, declaró sobre el pronunciamiento conjunto de las federaciones deportivas nacionales que denunciaron a LEGADO porque luego de casi dos meses no les pagan el dinero ingresado por concepto de inscripciones y mensualidades de los talleres deportivos realizado en las cinco sedes que administra que según los dirigentes de diferentes deportes superan los 9 millones de soles. “Estamos ante el mayor escándalo de la historia del deporte”, indicó Manyari.

“Estamos hablando de talleres deportivos que hacen las federaciones en espacios de Legado sin embargo el problema es que Legado en el contrato que tenía con las federaciones eran responsables de contratar una empresa que sería la encargada de recaudar los fondos productos de las inscripciones de las academias de verano”, sostuvo.

“La excusa inicial que fue transmitida a las federaciones por parte de Legado fue que hubo problemas con la página para hacer los pagos, así paso una semana, dos semanas y recién en febrero le dicen verbalmente, a las federaciones, en reuniones que han sostenido, que la empresa no está habida y que el representante, Luigui Berrospi Romero está no habido“, comentó.

“No hay una solución para devolver el dinero, acá el problema que estamos hablando es que son academias para la masificación deportiva y la captación de talentos, y los más afectados es el eslabón más débil del sistema deportivo nacional que son los deportistas de iniciación. Eso es lo que crítico, más allá de los 9 millones de soles y que entrenadores y familias de estos entrenadores de equipos multidisciplinarios no van a poder cobrar debido a esta situación”, acotó.

“Son más de 9 millones de soles. Estamos hablando del mayor escándalo y el perjuicio económico en la historia del deporte peruano”, enfatizó Renzo Manyari y agregó que “el problema de esto es que Legado no le ha dado soluciones a los problemas y el comunicado que sacan al respecto en la parte final hablan de que en las federaciones harán unas facturaciones directas con las empresas”.

“Lo que he podido conversar con las federaciones como Comité Olímpico Peruano me dicen que es así, hay facturas que Legado le emite a las federaciones, lo único que han recibido las federaciones es la liquidación, pero la liquidación es que decir cuánto te corresponde, y el mayor problema de todo es esto las federaciones ahora se van a quedar sin dinero sin posibilidad de pagar los atletas, a los entrenadores, y el perjuicio más grande de todo esto no hay una solución real y por eso que hay federaciones que no nos hemos sido afectadas, pero sacamos el comunicado en conjunto por un tema de solidaridad”, puntualizó.

“El 30 por ciento de ese monto (de cada inscripción, matricula y mensualidad) le corresponde a Legado, evidentemente tienen que comunicarse con las autoridades internas para que lleven este caso, pero acá tiene que intervenir Fiscalía y Contraloría, a mí me parece muy raro que una persona que de la noche a la mañana se lleve el dinero y no se le pueda ubicar”, finalizó.





SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.