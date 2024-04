Knicks vs. 76ers juegan este 29 de abril, desde las 6:00 p.m. (tiempo del este), desde el Madison Square Garden por el juego 5 de los playoffs NBA. El duelo se llevará a cabo este martes con transmisión en ESPN y Star Plus para Latinoamérica. Los New York Knicks vencieron 97-92 a los Philadelphia 76ers con una destacada actuación de Jalen Brunson, quien anotó 47 puntos y repartió 10 asistencias. Esta victoria les otorga una ventaja de 3-1 en la serie de primera ronda de los Playoffs de la NBA. Brunson también estableció un nuevo récord de anotación para un jugador de los Knicks en postemporada. Con esta ventaja, los Knicks tendrán tres oportunidades para avanzar a las Semifinales de la Conferencia Este, comenzando con el próximo partido en casa el martes en el Madison Square Garden. Así mismo, recomendamos no buscarlo por señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, anotaciones y más detalles en Depor.

Sixers vs. Knicks EN VIVO - Juego 4: transmisión de los playoffs de NBA 2024 (Video: @Sixers)