¡El ‘Puma’ va por el título! Este viernes, Diego Elías venció por 3-1 a Ali Farag en las semifinales del Campeonato Mundial de Squash y avanzó a la gran final. El deportista peruano no era favorito ante el egipcio (apenas le había ganado tres veces en el historial); sin embargo, esta vez realizó una de sus mejores actuaciones y lo sacó de la carrera al campeón defensor, y en su propia tierra. Cabe mencionar que es el primer latinoamericano en clasificar a la final de la Copa del Mundo de este deporte. Qué orgullo para el Perú.

Nuestro compatriota llegó por primera vez a la final del Mundial. Para lograrlo, tuvo que vencer al número uno del mundo, Ali Farag. Luego de una ardua lucha, el ‘Puma’ avanzó tras ganar por 3-1, con sets de 11-5, 11-8, 7-11 y 11-7. Fue su cuarta victoria en 26 partidos ante el deportista egipcio, quien se ha convertido en su bestia negra. Pero esta vez la vida le sonrió al peruano.

Pese a que se enfrentó al mejor del planeta, contra el que tenía un historial desfavorable, y tenía al público en contra, Diego Elías se armó de valor y competió de gran forma. Ganó el primer set por 11-5, sacándole gran ventaja a su rival. Y en el segundo set mantuvo la superioridad, y se lo llevó por un marcador de 11-8. Todo indicaba que el pase estaba hecho, pero Farag reaccionó.

El egipcio no se dejó vencer con facilidad y logró quedarse con el tercer set, por un marcador de 7-11. Los nervios se instalaron en ambos jugadores. En el siguiente set, el squashista peruano volvió a jugar como en los dos primeros y sacó ventaja rápidamente. Luego mantuvo la serenidad para golpear en los momentos preciso y finalmente obtuvo la clasificación tras ganar por 11-7.

Diego Elías, quien es parte del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, clasificó a la final del Campeonato Mundial CIB PSA 2023/24, donde enfrentará al ganador del partido entre el egipcio Mostafa Asal y el neozelandés Paul Coll. Ha dado un paso importante, pero todavía no consigue el objetivo final: levantar el título. Si juega como lo hizo este viernes, tiene grandes posibilidades de lograrlo.





La palabra de Diego Elías

Tras clasificar a la gran final del Mundial de Squash, el deportista nacional no pudo evitar su emoción por ganarle a uno de los rivales más complicados de su carrera y también porque disputará el título. “Ganarle a Ali es impresionante, creo que me ha ganado más de 20 veces, siempre lo publicaban en Instagram y yo trataba de no verlo”, dijo muy sonriente.

Diego Elías, de 27 años de edad, resaltó que ha ganado experiencia en los últimos años y que la final el reto más importante de su carrera. “He jugado por mucho tiempo, ya no soy más el chico joven. Voy a tomar toda la experiencia de los últimos años. Mañana será el día más importante de mi vida”, añadió nuestro compatriota.





