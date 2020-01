La inesperada muerte de Kobe Bryant enlutó la NBA tras el accidente aéreo que tuvo a las afueras de Los Ángeles. En el suceso, su hija Gianna y siete personas más fallecieron luego de que el helicóptero en el que estaban se estrelló, producto del mal clima.

Aunque esta práctica es común entre los jugadores de la NBA (el de viajar en helicóptero), muchos se replantean la idea tras el accidente de Bryant. Otros aún no toman una decisión, como Kawhi Leonard.

“Escuchas muchas cosas y todavía no sabes lo que es real. Realmente no puedo hablar sobre eso. No lo sé. Todavía no lo sé. Hay muchos pensamientos en mi cabeza”, dijo Leonard a ESPN.

Asimismo, reveló que habló con Kobe Bryant sobre el uso de helicópteros. Incluso, el piloto que falleció en la tragedia (Ara Zobayan) lo llevó varias a veces a su destino.

“Kobe me explicó que llevaba 17 años, o más, volando de Newport Beach a Los Ángeles”, señaló Kawhi Leonard, que tiene una casa no muy lejos del Staples Center de Los Ángeles, pero cuando podía viajaba en helicóptero desde su residencia en San Diego.

NOTICIAS DE KOBE BRYANT