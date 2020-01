Un poco de aire latino. Interpretando temas como ‘El rey’, ‘Que me entierren con la banda’, ‘Amor eterno’ y ‘Un puño de tierra’, fue que Banda Imperio le rindió un tributo al ex basquetbolista de la NBA, Kobe Bryant, afuera del Staples Center de Los Ángeles, California. El video no ha tardado en hacerse viral en YouTube como en redes sociales.

Oscar Uriel, líder de la agrupación, no solo compartió los videos de su interpretación, también aclaró que el homenaje lo había hecho “con mucho corazón” con respeto y sentimiento para todos los que perecieron en el accidente aéreo del pasado 26 de enero ocurrido en el estado de California. No solo murió Kobe, sino también su hija Gianna y siete personas más.

“Nadie nos contrató”, aclaró diciendo que no lo hicieron para conseguir vistas o seguidores. El líder de la banda destacó que es tradición de los mexicanos que cuando alguien muere, se le lleva música de banda, mariachi o norteño. Así fue el homenaje al ‘8’ de los Lakers.

Vanessa Bryant, la viuda de Kobe y madre de sus cuatro hijas —Natalia Diamante, Gianna María-Onore (+), Bianka Bella y Capri Kobe—, es mexicoamericana, por lo que también existe asociación a la música reproducida a la afuera del estadio de los Lakers.

