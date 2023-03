Este año, el surfista peruano de 26 años volverá a intentarlo en el Challenger y marcar su regreso al Tour Mundial, y para ello ya empezó su pretemporada con una victoria en la primera fecha de la ‘Triple Corona’ el último domingo. Y este fin de semana, tendrá una segunda participación en Punta Rocas (segunda fecha del Tour Pro Alas) para seguir cogiendo ritmo no solo para el circuito de la WSL (que arranca en mayo), sino para los Panamericanos de surf (en abril) que darán cupo para Santiago 2023. Depor conversó con el tablista nacional para conocer sus retos de este año, objetivos y la experiencia de estar en la élite mundial del surf.

Vienes de ganar la primera fecha de la Triple Corona en la playa Redondo, que además, fue tu primer evento del año, ¿cómo te sientes?

Bien feliz de estar acá en Lima, en casa ahora entrenando y preparándome para los Panamericanos de surf que van a hacer en Panamá y para los Challenger Series. Tomé esta primera competencia como un poco de entrenamiento, de ritmo de competencia. También voy a estar compitiendo en este fin de semana en Punta Rocas para la siguiente fecha [de la Triple Corona], que también va a ser parte del Tour Alas. Estoy agarrando ritmo y creo que es mi meta principal, aparte de los entrenamientos, estar preparado para las competencias que sí van a ser bastante importantes.

¿Cómo te tomó esta primera competencia del año?

La primera competencia del año siempre es como que vuelves a sentir sentimientos nuevos, como que un poco más de nervios, un poco más de cansancio porque tal vez te agitas mucho, no estás pensando mucho porque es como tu primera competencia, pero es para eso que las hago. Para ya comenzar a sentir de nuevo ese sentimiento de competir que yo creo que es diferente a cuando estás entrenando, para eso me estoy metiendo a estas competencias, para así ya cuando tenga que competir en el Challenger o en los Panamericanos, ya saber el sentimiento de lo que es la competencia y estar bien preparado.

Ahora estás en una suerte de pretemporada o preparación para llamarlo así...

Sí, esa primera competencia, al igual que la que viene son preparación. Tengo esos dos campeonatos y voy a tener uno más en California, en Huntington Beach, que es un QS de la región, pero que tampoco es la meta, no es lo más importante, todos estos campeonatos son de preparación para agarrar el ritmo de competencia y practicar todo lo que he venido entrenando y poder llegar súper preparados a los otros campeonatos.

Este fin de semana tienes otra competencia en Punta Rocas, ¿cuál es la expectativa?

Sí, la primera meta de todas maneras es sentirse bien, sentirse conectado, hacer todo lo correcto que es lo más importante, al final de todo todos estamos muy preparados, todos hemos entrenado, todos corremos muy bien, pero el que hace la diferencia es el que compite bien, el que está preparado para todo y el que toma buenas decisiones. La primera meta es eso, competir inteligentemente, hacer todo lo que se ha venido entrenando, si haces todo bien ya el ganar puede venir solo.

Tienes entonces tres eventos de preparación...

Si, los tres son a modo de preparación y también es bueno que esté yendo a Estados Unidos a competir porque ya es un nivel diferente, un nivel que tal vez es un poco más alto y en una playa que me gusta mucho y en una playa que incluso estoy yendo a entrenar antes de los Panamericanos, estoy haciendo mi base de entrenamiento acá y después hago una base de entrenamiento en California y desde ahí salgo directamente para Panamá, que es donde serán los Panamericanos el 21 de abril. Son decisiones que he tomado para mi preparación este año y a eso vamos.

Eventos confirmados de Lucca Mesinas Fechas Lugar Campeonato Segunda Fecha Tour Pro Alas 17/03/23 - 19/03/23 Punta Rocas (Perú] Tour Pro Alas Jack’s Surfboards Pro 6/04/23 - 9/04/23 Huntington Beach (Estados Unidos) Qualifying Series Panamericanos de surf 20/04/23 - 30/04/23 Panamá Panamericanos Boost Mobile Gold Coast Pro 6/05/23 - 13/05/23 Australia Challenger Series GWM Sydney Surf Pro 17/05/23 - 24/05/23 Australia Challenger Series

¿Qué esperas conseguir este año?

Este año hay varias metas porque hay varios eventos muy importantes, de todas maneras la primera meta es clasificar a Santiago 2023 que me encantaría muchísimo volver a competir los Panamericanos, ya después, poder pensar en una medalla. Este año también quisiera volver al Tour Mundial de Surf, es la meta más grande que tengo, volver y poder competir al más alto nivel, entonces se vienen esas dos metas que son bastante importantes y no son nada fáciles así que vamos a ir para tratar de clasificar a Santiago y tratar de clasificar al CT.

De momento, en los Challenger Series ya hay dos fechas anunciados en mayo, ¿competirás en ambas?

Sí, de todas maneras, es ir a Panamá, competir y luego ir hacia Australia, porque las fechas son un poco cerca, pero sí todas maneras competir esas dos fechas, lo que me parece raro es que todavía no han puesto todo el calendario de todo el año, creo que están teniendo un poco de problemas con los presupuestos de cada fecha. Vamos a ver qué fechas hay, pero del momento mis entrenamientos se enfocan hacia los Panamericanos y hacia las primeras dos fechas que son en Australia.

Los Panamericanos de Panamá serán clasificatorios a Santiago 2023...

Sí, clasifican los dos primeros y tienes que entrar a una zona de clasificación, entre los 16 mejores. Perú tiene un buen nivel, siempre ha tenido un buen nivel en surfing, estamos yendo cuatro atletas, Miguel [Tudela], Alonso [Correa], Cristóbal [de Col] y yo, y no va a ser nada fácil, solo los mejores dos peruanos que queden en ese campeonato van a ser los que van a clasificar. También hay otra forma de clasificar, por el Mundial ISA, que va a ser a finales de mayo en El Salvador, pero creo que tendrías que quedar en el top 2 de toda América en ese Mundial, entonces hay esas dos formas de clasificación, pero de todas maneras, primero vamos pensando en los Panamericanos, que es lo primero que viene, y es donde van a estar los mejores peruanos, así que hay que tratar de darle con todo.

Ahorita, de momento no estás pensando en ese Mundial de El Salvador, porque ahorita la prioridad es Panamá...

Sí, pensando en Panamá, y después vienen el Challenger, que también son importantísimos, así que mi mente sólo está en esos tres eventos, los dos de Australia y el de Panamá.

El sueño es volver al Tour Mundial...

Sí, de todas maneras, fue una experiencia increíble, yo creo que el primer año conocí muchas cosas nuevas, y no fue fácil, porque son eventos muy difíciles, con un nivel altísimo en playas nuevas y todo eso. El año pasado fue un año de muchas experiencias, nuevas playas, nuevos rivales y todo eso, incluso volví al Challenger después de eso, hice el Challenger y las primeras fechas no me fue muy bien, pero después ya comencé a agarrar el ritmo de nuevo y casi volví a clasificar. Me quedé en el puesto 17, y clasificaban los diez primeros. Lo tomé como año bueno porque estuve ahí peleando para volver a clasificar y estuve cerca, entonces este año también vamos por lo mismo, para tratar de entrar, si se logra, esta vez sí ya con más experiencia poder quedarse.

La experiencia de competir contra rivales de élite, ¿sirve de mucho?

De todas maneras, por ejemplo, del ‘QS’ [la tercera división] al Challenger hay un salto de nivel muy alto, y del Challenger al CT hay otro salto de nivel muy alto, y los que están ahí en el Tour, no solo hay algunos, todos compiten muy bien, corren muy bien. Por ejemplo, es algo que siempre hablaba con mis entrenadores, como que a veces en el Challenger puedes tener un margen de error en el heat, y tal vez, igual, pasar de ronda. En el Tour Mundial, no hay margen de error, o sea, o corres bien y la destruyes, o si no, no vas a pasar, entonces, el nivel es altísimo.

¿Qué errores cometiste durante esos meses en el Tour Mundial?

Sí, hubieron muchas cosas, primero que todo, yo creo que mis tablas eran un poco diferentes, o sea, mis tablas estabas más adecuadas a los Challenger Series que al Tour Mundial. Aprendí que mis tablas deben ser más grande en el Tour, tienen que ser más anchas, porque las olas son más grandes. Aprendí sobre mi cuerpo, que también tenía que estar un poco más fuerte, más grande, porque las olas son fuertes, también aprendí a que debo arriesgar más, no puedo entrar al CT y correr suave, y tratar de que por ahí puedas pasar. Si uno entra ahí, tiene que ir con todo, tienes que hacer maniobras muy fuertes y arriesgar más.

Este año en los Challenger Series, vamos a tener presencia peruana importante con Miguel Tudela, Daniella Rosas y Sol Aguirre...

Sí, de todas maneras, con Miguel y Alonso [Correa] estuvimos haciendo el Challenger no el año pasado, sino el anterior. Ya quedamos con Miguel para quedarnos juntos ahí en las primeras fechas de Australia, junto con Sol y Daniella. Probablemente, nos vamos a estar quedando juntos y eso es chévere, nos podemos apoyar entre todos. Espero que este año nos vaya bien a todos porque no va a ser fácil de todas maneras, ni para los chicos ni para las chicas, entonces hay que trabajar mucho más para poder pasar esa barrera, porque pasar del ‘QS’ al Challenger tal vez no es tan difícil, pero del Challenger al CT es un salto bastante grande que es difícil y espero que todos lo podamos hacer algún día.

Ahora solo han sido revelados dos fechas del Challenger, ¿cuántas paradas esperas que haya este año?

Normalmente hay entre siete y ocho. Yo creo que este año podrían haber siete y si no pueden sacar el presupuesto para hacer algunas fechas tal vez podrían bajarse hasta cuatro o cinco. El año de la pandemia, por ejemplo, solamente hubo cuatro fechas, si no me equivoco, y ese fue el año que clasifiqué. Vamos a ver cómo están las cosas.

Además de tu carrera en el surf, te hemos visto reimpulsando tu canal de YouTube, ¿cómo surgió esa idea?

Sí, lo tengo desde hace tiempo, o sea, trataba de hacer videos por YouTube, blogs divertidos de cosas de mis viajes y cosas así, pero normalmente cuando estoy en Perú, nunca tengo el tiempo para poder hacer video, por todas las competencia y entrenamientos. Esta vez, como no he tenido campeonatos desde que vine a Perú en diciembre, me propuse a hacer más videos, más contenidos, aprovechar que ya tengo este tiempo para poder hacer más videos de YouTube, que al final de todo es algo para atraer más gente a que me siga, a que me vea y hacer cosas divertidas y motivar a los más chicos.









