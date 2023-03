En entrevista con Depor, Carlos Caro, asesor legal de la FPF, aseguró que, en el pasado escenario, los clubes metían plata a sus bolsillos, plata pagada por el Consorcio y por eso ahora no aceptan la transparencia por los derechos de TV, ¿qué tiene que responder a eso?

Hay que rechazarlo absolutamente. Me llama la atención que haya dicho una cosa de ese talante. No sé a qué se refiera con qué plata y qué bolsillo, pero lo que ocurría antes es que un canal de televisión le paga a un equipo de fútbol por sus derechos. Es un negocio transparente y limpio. Ahora es al revés. La FPF, que nada tiene que ver, se mete en una relación que es de dos para que una empresa tercera, que ni siquiera es un canal de televisión, de la nada se vea beneficiada con el 30% de algo que antes era íntegro para los clubes. Lo que más llama la atención es que en el modelo de negocio anterior el 10% llegaba transparentemente para la FPF. Hoy de repente la FPF no ganaría nada. ¿No te parece extraño? O sea, con el nuevo modelo la federación renuncia a su 10%. ¿Por qué? Eso llama la atención. Yo no usaría palabras tan duras como las de Carlos, considerando que es una persona ajena al fútbol y no ha vivido lo que he vivido yo. Si se ha dicho así tal cual, es una acusación que le hace la federación a sus propios clubes de corrupción. ¿Eso es lo que debemos entender? Suena a un mal chiste.

Sobre todo, cuando la Fiscalía allanó la semana pasada las oficinas de la FPF…

Yo prefiero no pronunciarme al respecto. Son ellos los que tienen que hablar. Yo creo que hay una prudencia que hay que manejar en estos temas, y ese comentario (de Caro) me parece absolutamente imprudente, dejando la verdad, ofensivo y que viene de una parte cuestionada por todos lados. Lamento mucho que se haya hecho una barbaridad semejante. ¿Qué cosa más transparente puede haber que un contrato de dos? Tú me vendes tus derechos y yo pago por ellos. Lo que no es transparente es un contrato que nadie conoce, nadie sabe de qué es el contrato y ha sido pedido por las autoridades (Fiscalía). Lo único que sabemos es que una empresa, que nadie conocía, viene de afuera y no tiene nada que ver en el asunto, ahora de repente va a ganar el 30%. Llama mucho la atención.

¿La FPF tiene interés en manejar los derechos de transmisión porque es la gallinita de los huevos de oro?

Por su puesto. El campeonato peruano lo ha organizado toda la vida la ADFP. La FPF no organizó nunca, lo cual es normal, porque acá nos están vendiendo cosas que son falsas. Por ejemplo, están diciendo que vamos a ser igual que España, Inglaterra. Pero, en España, LaLiga no es la Federación Española; en Inglaterra, la Premier League no es la Federación Inglesa; y en Alemania, la Bundesliga, que no es la Federación Alemana. Nos están tratando de vender algo que no es cierto; pero pasemos eso. Hace cuatro años la FPF envió un oficio a la ADFP diciéndole que es indispensable hacer algunos cambios. Hablaban de fútbol de menores, de infraestructura, campeonato de reserva; y que para eso era indispensable organizar el campeonato por cuatro años. Ninguno de esos cambios se ha realizado. En el Perú no se ha avanzado ni un ápice.

Lamentablemente, los chicos nuestros pierden todos los partidos en los que se presentan porque no tienen apoyo. Después de la pandemia, el último país en donde los juveniles entrenaron fue Perú. Los clubes peruanos seguían entrenando por Zoom, cuando en todo América del Sur ya entrenaban. Segundo, ¿en infraestructura qué se mejoró? Tercero, ¿tenemos campeonato de reserva? Nada de lo que ha dicho la federación se ha cumplido, y más bien esos cuatro años ya terminaron en 2022. Este año deberían haber devuelto el campeonato a los clubes. No solamente no lo han hecho, sino que ahora se quedan con el campeonato desastroso que tenemos, un campeonato en el que la tercera parte de los partidos no se ha jugado, en donde los últimos años se ha resuelto siempre en el TAS; o sea, un desastre de organización, quieren seguir haciéndolo, solo que ahora han hecho una cosa más: están metiendo la mano en el bolsillo de los clubes.

¿Por qué afirma eso?

Lo único que ha funcionado bien es el sistema de derechos de televisión, en donde se ha llegado a pagar cifras que no se pagan en ligas mucho más competitivas que la peruana. En eso que estaba funcionando bien, metieron la mano sin entender nadie por qué. Los equipos más serios del país, Alianza, Cienciano, Melgar y Universitario, lo que hicieron fue renovar con el Consorcio porque no son locos. Claramente es un contrato muchísimo mejor que esta aventura que está proponiendo la FPF.

¿Por qué el modelo asociativo que proponen FPF y 1190 no sería una garantía de éxito?

Ya tenemos una idea de lo que son estas propuestas comunistas y a dónde nos llevan. Yo estoy de acuerdo que hay que velar por la economía de todos los clubes, eso es trabajo de la federación; pero no metiendo la mano en los clubes que son exitosos. Si tú quieres levantar, no tienes que bajarte a los más importantes, tienes que subir a los que no lo son. Universitario y Alianza Lima generan mucho más interés de otros clubes en el Perú. Te vas al estadio de la ‘U’, que ha perdido tres partidos, y ves 60 mil personas en el estadio. Lo mismo ocurre en Alianza. En la televisión es igual. Televisas un partido de cualquiera de ellas con otros clubes y la diferencia es abismal. El mercado es el que pone las cifras, no la federación. Suena muy bonito esto de jugar al Robin Hood con plata ajena. Hay gente que se va a ser millonaria con esto.

1190 dice que el negocio es sostenible sin Movistar…

¿Tú crees que eso es cierto? Claramente no. Es un negocio de todas maneras para 1190. Vamos a jugar a números, imaginemos que el año pasado el negocio era de 10 millones, incluyendo a la ‘U’ y Alianza, en donde está el principal operador de cable del Perú. Ahora nos están tratando de decir que se va a ganar el 20% más para los clubes y que el 30% se lo va a quedar este intermediario que apareció de la nada y es el único que va a ganar en esta historia. Es decir, para poder cumplir su palabra van a generar prácticamente el doble de lo que genera el mercado y eso es imposible. Esa es la razón por la cual no le creyó ni Alianza ni Melgar. Universitario, Cienciano. Ellos (la FPF) pueden decir lo que quieran; pero si te lo dice 1190, sí va a ganar.

Este fin de semana, GolPerú solo va a transmitir un partido (Mannucci vs UTC). ¿Qué tanto se ve afectado el canal en su contenido?

Lo que ha hecho el Consorcio siempre es cumplir la normativa vigente. Respetamos los principios constitucionales del Perú, respetamos las leyes, las resoluciones judiciales y nos atendemos a ellas. A la larga las cosas van a caer por su propio peso. Lamentamos mucho lo que ha ocurrido. Esto último que ha ocurrido, la modificación de las bases del campeonato en pleno desarrollo, una cosa vergonzosa, para poner de rodilla finalmente a los clubes. No sé en qué va a terminar la historia, pero lamento muchísimo que la federación tenga que recurrir a estos niveles de coacción y de chantaje. Lo que el Perú está viendo es una coacción contraria a la legislación peruana.

La federación dice que actúa del lado de la legalidad…

Claramente no. El artículo 62 de la Constitución Peruana dice que hay libertad contractual. Esos contratos han sido vulnerados públicamente por la FPF al obligar a los clubes a no cumplir con la cláusula de preferencia. Quien ha incumplido la Constitución es la federación, que ha instigado a los clubes a incumplir la cláusula contractual que, según la Constitución peruana, tiene plena protección jurídica; o sea, ninguna ley puede violentar lo que pactan dos partes en un contrato. Y no solo eso, también incumple el artículo 2, donde violenta los derechos de las partes, por ejemplo, el derecho a su propia imagen. Lo que vimos todos con Cusco FC, al que le obligaron y exigieron que los dejen transmitir con amenazas que no eran ciertas. Por eso cambiaron el reglamento con amenazas ciertas que todavía siguen siendo coacción. Entonces, ¿quién incumple las leyes? Nosotros vamos a seguir pegados a la normativa peruana.

¿Consorcio va a tomar acciones legarles por daños y perjuicios contra la federación?

Prefiero no contestar eso.

Como periodista, ¿qué opina sobre esta práctica de restringir la cobertura de los clubes que no forman parte de GolPerú?

Mira mi programa y dime cuándo he restringido yo algún comentario sobre un club. Obviamente, si no tenemos los derechos de un equipo, no lo podemos transmitir, tal vez te refieras a eso. Hay mucha mal información y mala leche, las redes sociales aguantan todo.

¿El Consorcio ha perdido fuerza a raíz del cambio de reglamento y de que Alianza Lima haya aceptado transmitir por Liga 1 MAX?

No, lo que yo considero es que el fútbol peruano ha perdido enormemente porque se han sentado unos antecedentes gravísimos. Esta historia no está terminando hoy, pero más allá de lo que pase en el futuro, el precedente de que se está sentado es grave. Cualquier inversionista mañana sabe que no se debe invertir en el Perú, porque sabe que mañana vendrá un dirigente de la federación y tratará de vulnerar su contrato. Sabe cualquier inversionista que su inversión no está asegurada. Los clubes peruanos saben que el campeonato lo pueden violentar en cualquier momento, que si a la federación de turno no le gusta algo lo va a cambiar para perjudicarlos directamente. Por donde lo mires, es algo que no se haya visto nunca en el fútbol peruano ni en otras latitudes. Lo que se ha instaurado en la FPF es una dictadura absoluta en donde no se respetan normas, leyes, la Constitución, los contratos ni nada. Solamente la intención abusiva de un cuerpo directivo que nunca le ganó a nadie y que quiere como sea imponer un modelo de transmisión en donde están perdiendo todos y solo gana un operador que apareció de la nada. Alguien tiene que explicar cuál es la razón de esto.

