A sus 25 años, Lucca Mesinas está causando una grata impresión en la élite del surf mundial. Y es que en su primer año en el Tour Mundial, el peruano viene demostrando todo su talento en el arranque de la temporada en Pipeline (Hawái). El mancoreño canalizó los habituales nervios de su debut y empezó a coger confianza con cada ola que tomaba, para sorpresa de varios de los competidores en el torneo.

A nuestro compatriota le tocó un debut complicado ante la leyenda Kelly Slater y el australiano Jack Robinson. Sin embargo, Lucca fue creciendo, pasó de la ronda de eliminación a la tercera fase, en un infartante duelo contra Kolohe Andino. Asimismo, superó al americano en la última ola y firmó su pase a cuartos de final tras una lesión de hombro de su rival de turno, el costarricense Carlos Muñoz.

El tablista nacional ya se metió entre los ocho mejores de Pipeline y su meta es avanzar lo más que se pueda. Su siguiente paso será enfrentar al brasileño Miguel Pupo por un puesto en las semifinales, un duelo que podría darse este viernes o sábado, de acuerdo a las condiciones del mar. Y en la previa de su ‘heat’, Lucca conversó con Depor para conocer sus impresiones sobre su gran inicio de temporada.

Lucca, vienes dando una buena impresión en Pipeline...

Sí, ya estoy en los cuartos de final de esta competencia, que es una de las más importantes del surf, en uno de los lugares más increíbles por las olas que son muy buenas. Estaremos viendo si compito el viernes o el sábado, dependiendo de las olas, ya ese sería el día final para saber cómo me va en el último día de competencia.

Antes de iniciar la competencia, ¿te imaginabas llegar a los cuartos de final?

De todas maneras, uno se pone metas antes de la competencia. Sabía que tenía la posibilidad de correr bien y hacer puntos, me lo puse como meta, avanzar bastante. No es que ponga un límite hasta donde quiera avanzar, me digo a mí mismo que tengo que avanzar y hacer puntos. Obviamente, estoy feliz por cómo se han ido dando las cosas, como en la ronda 3 que avance en el último segundo, son emociones chéveres, de todas maneras, contento de poder avanzar a cuartos de final, estoy compitiendo contra los mejores del mundo y eso me hace feliz.

¿Sientes que estás en tu mejor versión con un buen arranque de temporada?

Sí, estoy teniendo un inicio de temporada muy bueno, los comentaristas están hablando muy bien de mí, estoy contento de que los resultados se estén dando, después de todos los entrenamientos que he estado haciendo. Solo me queda seguir dándole duro y avanzar más de rondas.

¿No es muy común que un debutante esté dando la sorpresa en un evento de la WSL?

A nosotros nos llaman los ‘rookies’ porque somos los nuevos en el Tour Mundial, los nuevos no conocen mucho las olas donde compiten. Van aprendiendo primero, no es que les vaya bien de frente. Eso impresiona, ahora somo dos ‘rookies’ en cuartos de final, hemos avanzado bastante, todos están impresionados, pero yo sé que he venido corriendo bastante tiempo en Pipeline y que pueda mostrar mi surfing ahí. Quiero seguir impresionando a todos y avanzar más rondas.

Tuviste un heat inicial complicado con Kelly Slater y Jack Robinson, ¿cómo fue estar ante dos nombres importantes del surf?

El ‘heat’ de inauguración fue increíble, porque las olas estaban grandes, muy buenas, fue una gran oportunidad de competir junto a Slater y Robinson. Sabía que era un ‘heat’ bastante difícil, pero sabía que podía disfrutarlo al mismo tiempo, porque si quedaba tercero entraba a la ronda de eliminación. Fui con todo, me divertí, agarré buenas olas e hice muy buen puntaje, pero no fue suficiente para pasar directo a la ronda 3.

Justamente, en la ronda 2, te topaste con Iván Florence y Morgan Cibilic, ¿cómo manejaste el hecho de que sí o sí tenías que pasar al menos cómo segundo para no quedar eliminado?

Sí, había un poquito de presión, porque si uno perdía ya se iba de la competencia, pero el momento era tan increíble, de cómo estaban las olas, de cuánta gente hacía barra. Acá estoy con un montón de peruanos. El momento era especial que se me olvidó la presión y empecé a disfrutar y agarrar olas buenazas.

Ya en tercera ronda, te mediste ante Kolohe Andino en un duelo que se definió en la última ola, ¿cuéntanos cómo fue ese ‘heat’?

Comencé bien, estaba primero, luego Kolohe me pasó, porque agarró buenas olitas y al final agarré un 5 que me hizo pasar primero, pero él agarró otras buenas también. Ya faltando cinco minutos, yo tenía la prioridad y necesitaba 5.71 para pasar, yo sabía que tenía que esperar la ola más grande, la mejor y sacar un buen tubo. Las olas no venían, hasta que aparecieron dos olas de la nada. Faltaban 20 segundos y tomé la decisión de no agarrar la primera, sino la segunda, comencé a remar con todas mis fuerzas y literalmente agarré la ola faltando dos segundos. Me paré y sonó el final, Kolohe también la agarró, él se fue por la derecha, pero yo sabía que haciendo un buen tubo me iban a dar el puntaje. Creo que, en toda mi carrera, esa ha sido la ola que más cerca me ha agarrado de la corneta, fue un momento bastante especial, estas en la meca del surfing contra un competidor muy increíble y le ganas en el último segundo, es algo bastante especial de todas maneras.

Con esa actuación, tu siguiente rival era el costarricense Carlos Muñoz en un duelo de hispanos. Sin embargo, el ‘tico’ se lesionó. ¿Hubiese sido un lindo ese ‘heat’?

Lamentablemente no se dio, Carlos es muy buen amigo mío. Él se lesionó en la ronda anterior, pasó su ‘heat’. Intentó entrar al agua, pero cuando entró se le dislocó el hombro y ya no pudo competir. Me quedé en el mar solo, ya había pasado directamente, pero las olas estaban bien grandes, bien movidas. No me iba a arriesgar de que me pasé algo a mí o a mi tabla, así que salí. Es un momento difícil, porque no sabes si estar contento porque pasaste o triste por tu compañero. Igual contento de seguir en competencia, Carlos me dijo que siga dándole duro y que siga representando a Latinoamérica.

Llega un momento donde ya no solo representas a Perú sino a toda la comunidad hispanohablante...

Sí, de todas maneras, tengo gente siguiéndome desde Argentina, Chile, Ecuador, todos mis amigos hispanohablantes, deseándome buenas vibras. Diciéndome que todos somos un país unido.

Lucca Mesinas, quien forma parte del Team Reebok, es el primer peruano en entrar al Tour Mundial de la WSL. (Difusión)

Según el cronograma, pudiste haber competido ayer u hoy, pero se postergó, ¿cómo están las olas en Hawái? ¿Cómo crees que esté para mañana?

Ayer, había la duda de que tal vez terminen el campeonato, pero el suelo bajo bastante rápido y mandaron a las chicas, aprovecharon para que corran ellas. El día de hoy, el mar bajó y no hicieron la competencia. Se supone que mañana estará bueno el día, al igual que el sábado, así que yo no sé qué día querrán mandarlo como el día final de competencia.

¿Cómo crees que será tu llave ante Miguel Pupo en cuartos de final?

No recuerdo si en los QS me he enfrentado a él, pero es un buen surfer, viene de ganarle a Ítalo Ferreira, medalla de oro en Tokio 2020. Miguel sabe cómo correr estas olas en Pipeline. De todas maneras, va a hacer un ‘heat’ difícil, desde el comienzo te toca ‘heats’ así. Hay que ser inteligente y agarrar buenas olas.

En lo personal, cómo quisieras que se dé el ‘’heat’ ante Pupo, ¿también definirlo en la última ola?

Personalmente, no creo que nadie quiere pasar por eso (de la última ola), porque son momentos que uno está ahí, son segundos que depende de ti y si viene la ola hay nervios y uno tiene que ser frío, es un estrés fuertísimo, pero si lo logras te dan tu recompensa por lograr algo increíble. Si tú le preguntas a cualquier surfer sobre cómo quiere que el ‘heat’ se desenvuelva, te dirá que ganarlo desde el inicio hasta el fin, con buenas olas (risas).

El comparativo entre Miguel Pupo y Lucca Mesinas. (WSL)

Siendo tu primer evento en el Tour Mundial, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que has sobrepasado tus límites?

Siempre trato de enfocarme ronda por ronda, uno se pone las metas de avanzar bastante para agarrar los puntos. Yo sé que puedo competir muy bien en estas olas de Pipeline. Yo me veo bien en estas olas, sé que puedo hacer buenas cosas, buenos tubos, buenos scores, así que es una impresión de todas maneras, estoy feliz de estar en los cuartos de final, pero al mismo tiempo es algo que sí me merezco y que he venido trabajando, que no es un sueño, que lo he trabajado para estar acá y si estoy acá es por algo.

Estas entre los ocho mejores siendo tu primer evento, ¿te augura una buena temporada?

Soy de las personas que no le gusta confiarse mucho, vamos paso a paso, el campeonato todavía no acaba, no puedo pensar en si voy a tener un buen año, tengo que pensar solo en hacer buenos puntajes cada campeonato. Ojalá sea un buen año y pueda demostrar todo mi surfing. Vamos a enfocarnos en terminar bien este campeonato.

En estas instancias de uno contra uno, cada una ‘heat’ es como una final, ¿contra Pupo así será?

De todas maneras, todos los ‘heats’ son difíciles, todos son muy buenos, Tienes que tomar todos los ‘heats’ como si fueran finales. Tienes que ser inteligente y dar todo de ti.

Lo bueno de todo es que la siguiente fecha del Tour también será en Hawái...

Sí, eso es bueno, he venido entrenado las dos olas, ya uno no tendrá que tomar un vuelo. Literalmente, Pipeline está aquí y al costado está la otra competencia. Es chévere tener dos campeonatos seguidos, en olas muy cercas. He venido practicando las dos.