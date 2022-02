Super Bowl 2022: quiénes serán parte del show de mediotiempo, cómo verlo y a qué hora será.

El Super Bowl 2022 ya tiene fecha y se disputará el próximo domingo 13 de febrero. Para esta edición se enfrentarán los Bengals de Cincinnati ante los Rams de Los Ángeles con la finalidad de hacer historia. Las acciones se disputarán en el SoFi Stadium en Inglewood, California. Este recinto fue inaugurado en septiembre del 2020, tiene una capacidad para poco más de 70 mil espectadores y suele ser el hogar de los Rams y Chargers de Los Angeles en la NFL.

Este es el partido más importante de la NFL en cada año y también tiene un show de medio tiempo que presenta a grandes estrellas del momento en show de carácter único. Esta edición del Super Bowl LVI pasará a la historia porque reunirá a las estrellas del rap y hip-hop.

¿Quiénes estarán en el show de mediotiempo?

Durante 15 minutos, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blinge y Kendrick Lamar se presentarán en el escenario del halftime que se instalará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, considerado el escenario más grande y uno de los más vistos alrededor del mundo de forma simultánea.

En conjunto, las eminencias del rap cuentan con 22 álbumes número uno en los Billboard y combinados han ganado un total de 44 premios Grammy; Eminem es el cantante con más premios en su haber con 15; Kendrick, 13; Mary J. Blige, 9 y Dr. Dre,7. Snoop Dogg no ha ganado ninguna de las 17 veces que ha sido nominado desde 1994 hasta 2016.

¿Quién está a cargo de la organización del show?

Jay Z es uno de los productores encargados del show a través de su empresa de entretenimiento Roc Nation LLC, vinculada a la NFL y otros eventos de lto perfil alrededor del mundo.

“El 13 de febrero de 2022, en el Super Bowl LVI en Inglewood, CA, en el nuevo SoFi Stadium, Dr. Dre, un visionario musical de Compton, Snoop Dogg, un ícono de Long Beach y Kendrick Lamar, un joven pionero musical en su por derecho propio, también de Compton, ocuparán el centro del campo para una actuación única en la vida”, dijo Jay Z en un comunicado.

“A ellos se unirán el genio lírico, Eminem y la reina atemporal, Mary J. Blige. Este es el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Pepsi. Esto es historia en proceso”, añadió.

¿Quién fue el encargo del show de mediotiempo en el año 2021?

The Weeknd, el artista canadiense que fue en el 2021 la estrella del medio tiempo de la Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano, estuvo junto a Jazmine Sullivan y Eric Church, que cantaron el himno nacional estadounidense a dúo, y Gabriela Sarmiento Wilson, más conocida como H.E.R., que interpretó “America the Beautiful”, como artistas de la LV Super Bowl en Tampa.

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams: horarios en el mundo

Perú: 6:30 p.m.

6:30 p.m. México : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Ecuador: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Venezuela: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Paraguay: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Brasil: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estados Unidos: 6:30 p.m. (Miami)

6:30 p.m. (Miami) España (lunes 8 de febrero): 12:30 a.m.

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams: canales TV por país

Perú: ESPN 2

ESPN 2 México: Canal 5, Azteca 7, ESPN, ESPN 3, Fox Sports

Canal 5, Azteca 7, ESPN, ESPN 3, Fox Sports Ecuador: ESPN 2

ESPN 2 Venezuela: ESPN 2

ESPN 2 Paraguay: ESPN 2

ESPN 2 Brasil: ESPN

ESPN Estados Unidos: CBS, ESPN Deportes

CBS, ESPN Deportes España: #Vamos (Movistar)

