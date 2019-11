El billarista peruano Luis Carrasco, de 20 años, tuvo una destacada actuación en el Mundial Juvenil que se disputó en Valencia, España, al alcanzar los octavos de final y situarse en el puesto 14 de la clasificación final. Tras arribar de Europa, se reunió con Ramón Rodríguez, el mejor billarista nacional de los últimos 30 años, quien aseguró que se trata de su sucesor.

“Me alegra mucho ver los progresos de Luis. El año pasado tuvo la oportunidad de entrenar un mes en España con uno de los mejores entrenadores del mundo y ahora ha hecho un gran papel en su primer Mundial Juvenil. Tiene todo para ser mi sucesor: juventud, talento, disciplina y el apoyo de sus padres. El recambio está asegurado”, sentenció Rodríguez, medallista en los Mundiales absolutos del 2002 y 2007.

En el Mundial Juvenil, Carrasco, actual campeón nacional y subcampeón panamericano de la categoría, mostró su calidad al vencer al español Iván Rincón en la fase de grupos. En octavos de final se enfrentó con el surcoreano Jun-Seo Ko, a la postre finalista del torneo, con quien cayó tras una dura disputa sobre la mesa.

“Me puse arriba 9-2, pero luego el coreano se recuperó. Igual estoy contento, pues era mi primer Mundial de la categoría y los surcoreanos son potencia, al punto que se quedaron con los tres primeros puestos. Tengo buenas sensaciones para lo que viene. Mi sueño es ser campeón del mundo y hacer una carrera profesional en el billar”, dijo el deportista huancaíno, quien estudia Administración y Negocios Internacionales en la Universidad Continental de Huancayo.

Carrasco, quien juega billar desde finales del 2015, ha tenido un ascenso meteórico en este deporte, por lo que espera seguir el camino de Ramón Rodríguez, quien estuvo muchos años en el top ten del ranking de la Unión Mundial de Billar.

Para alcanzar la élite del billar internacional, el huancaíno debe participar en la mayor cantidad de Copas del Mundo, eventos que dan puntaje para el ranking mundial.

“Mis papás siempre me dicen que para ser bueno debo salir a competir afuera. Ellos me han ayudado mucho desde el principio y me han solventado la mayoría de mis viajes al exterior. En agosto entré al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD. Con el dinero que recibiré del PAD, podré competir en dos torneos en el extranjero de aquí a fin de año. La idea es seguir elevando el nivel”, finalizó Carrasco.

