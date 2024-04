Se vive el Juego 2 de la serie de Boston Celtics vs. Miami Heat EN VIVO y EN DIRECTO, este miércoles 24 de abril desde las 7:00 p.m. (tiempo del este), desde el TD Garden arena. El juego 1 concluyó con una victoria contundente de 114 a 94 a favor de los Celtics, equipo que es de los grandes favoritos para llegar a la final de la conferencia este y que tuvo la mejor diferencia en toda la temporada regular de la NBA con 64 partidos ganados y apenas 18 encuentros perdidos. Sigue aquí la transmisión minuto a minuto de los Celtics vs. Heat vía TNT y Star Plus para todo Latinoamérica.

Celtics vs. Heat EN VIVO: mira la transmisión del Juego 2 de la NBA 2024 (Video: Celtics)