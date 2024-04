Se vive el Juego 3 de la serie. Lakers vs. Nuggets EN VIVO y EN DIRECTO, se verán las caras este 25 de abril desde las 9:00 p.m. (tiempo del este), desde el Crypto.com Arena por el juego 3 de los playoffs NBA. El duelo se vivirá este jueves con transmisión en TNT y Prime Vídeo para Latinoamérica. Así mismo, recomendamos no buscarlo por señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, anotaciones y más detalles en Depor.

Lakers vs. Nuggets se enfrentan por Playoffs NBA (Vídeo: @Lakers)