Miami Heat vs. Nuggets se verán las caras este 29 de abril desde las 6:30 p.m. (tiempo del este), desde el Kaseya Center por el juego 4 de los playoffs NBA. El duelo se llevará a cabo este lunes con transmisión en Prime Video México y NBA Game Pass para Latinoamérica. En el Juego 3 de los Playoffs de la NBA entre Miami Heat y Boston Celtics, ambos equipos protagonizaron un emocionante intercambio de tiros durante el último cuarto. Hubo una serie de sustituciones clave en los minutos finales, mientras Patty Mills sorprendió con un triple crucial para los Celtics. Jayson Tatum lideró la ofensiva de Boston, mientras que Bam Adebayo destacó por los Heat. El juego se mantuvo reñido hasta el último segundo. Así mismo, recomendamos no buscarlo por señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, anotaciones y más detalles en Depor.

Heat vs. Celtics EN VIVO: transmisión del Juego 3 de Playoffs 2024 de la NBA (Video: @MiamiHeat)