Michael Schumacher: vida, trayectoria, estadísticas y situación actual del expiloto de Fórmula 1

Michael Schumacher escribió su nombre en la historia de la Fórmula 1 , logrando siete veces el campeonato mundial del deporte de los fierros con la escudería Benetton y cinco con Ferrari; donde compitió con grande pilotos McLaren, Mika Hakkinen, David Coulthard y Kimmi Raikkonen.

Actualmente, lucha con su vida tras sufrir un grave accidente mientras esquiaba con su familia en Los Alpes franceses que le causó un traumatismo craneoencefálico severo, hematomas intracraneales y edema cerebral difuso. A continuación, conoce un poco más sobre Michael Schumacher , uno de los pilotos legendarios nacido en Hermulheim, Alemania y que conquistó el mundo en el deporte de los fierros.

La Fórmula 1 cuenta con muchos nombres destacados que supieron demostrar su gran talento en el mundo del automovilismo; sin embargo, todo estuvo centrado para una sola figura, que se llevó casi todos los laureles; Michael Schumacher , nacido el 3 de enero de 1969 y quien recibió influencias de las ruedas desde la cuna con un padre que era mecánico de la pista de karts.

AFP

Schumacher, el debut y sus logros en la Fórmula 1

Michael Schumacher debutó en la Fórmula 1 con Jordan. Eddie Jordan le llamó para reemplazar a Bertrand Gachot, que no pudo participar en el Gran Premio de Bélgica. El novato piloto alemán apareció en un circuito que nunca había corrido y mostró un gran rendimiento en Bélgica.

Este resultado hizo que Flavio Briatore le llame para ocupar un asiento en Benetton-Ford; sin embargo, la decisión tuvieron que dictaminarla los tribunales británicos que fallaron en favor de la escudería, porque Schumacher había firmado un acuerdo con ellos, mientras que con Jordan solo tenía un principio de acuerdo.

En 1992 obtuvo su primera y única victoria en el Gran Premio de Bélgica; además, consiguió ocho podios entre segundos y tercer puestos. Este año quedó por encima de Ayrton Senna, tras Riccardo Patrese (segundo) y Nigel Mansell (primero).

En 1993, consiguió el cuarto puesto solo superado por los dos Williams en primer lugar, Alain Prost, y en tercer lugar, Damon Hill, y por Ayrton Senna. Schumacher también sumó 9 podios, una de ellas con victoria en el Gran Premio de Portugal.

El año 1994 fue considerado un año negro para el mundo del automovilismo. Un jueves se incendió un camión de la escudería Pacific Racing matando a dos empleados; el viernes un piloto de Jordan Grand Priz sufrió un grave accidente en “Variante Bassa”; el sábado el piloto Roland Razenberger murió en la curva Villeneuve tras ir a 300 kilómetros por hora; finalmente, el domingo murió el brasileño Ayrton Senna, quien formaba parte de Williams-Renautl y triple campeón del mundo.

AFP

Ante estos sucesos lamentables, Michael Schumacher llamó la atención con su victoria, su alegría y su opinión al respecto: “Pasquale nos dijo que Ayrton estaba en coma, pero en cuanto a lo que sé de “coma”, existen diferentes tipos y a veces te etiquetas uno más reservado o a veces es peor de lo que piensas y no quieres creer que algo malo sucedió. ¡No quieres creerlo! Aproximadamente, 2 horas después de la carrera el señor Walkinshaw dijo que las cosas estaban mal”.

“Más tarde Jackson me dijo que estaba muerto y un minuto después otra persona dijo que todavía estaba en coma. Nos daban información tan poco fiable, que nos hacía pensar bastante en que debió haber ocurrido, a la vez que yo tampoco quería admitir que estaba muerto. Me decía: ¡Él va a ser el campeón del mundo! Tal vez se pierda una o dos carreras, pero volverá. Dos semanas más tarde, cuando sentí mucho su muerte, me sentía el peor... Era inconcebible”, dijo Schumacher.

El primer bicampeonato en la Fórmula 1

AFP

En 1994, Michael Schumacher ganó su primer y más importante campeonato mundial de la F1, por un solo punto de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Damon Hill. Un año más tarde revalidó el título al volante de un Benetton-Renault, ya que el año siguiente fue contratado por el equipo Ferrari.

La nueva era con Ferrari, desde 1996 al 2006

En su primer año, el alemán no pudo superar a los Williams. En 1997 protagonizó un enfrentamiento vibrante con Villeneuve, con el que llegó al último Gran Premio de Europa, en Jérez, España. En el circuito Schumacher realiza una polémica maniobra, chocando intencionalmente a Villeneuve, como consecuencia a abandonar. Fue una temporada para el olvido porque la FIA le sancionó con la anulación de la totalidad de la puntuación obtenida aquella temporada.

En 1998 y 1999 fueron dominados por McLaren. En el 98 se produjo una polémica colisión entre el Ferrari del alemán y el McLaren de David Coulthard, abandonando la competencia y perdiendo una puntuación importante en el campeonato. Un año después, sufrió un accidente que le causó fractura de una pierna y la imposibilidad de disputar las próximas seis carrera del campeonato.

Cinco títulos consecutivos con Ferrari

AFP

Tras una dura lucha con Mika Hakkinen, Michael Schumacher se coronó campeón en el Gran Premio de Japón 2000 junto a Lewis Hamilton. La victoria fue el término de una mala racha con Ferrari tras 21 años sin lograr títulos mundiales, pese a contar con pilotos de gran prestigio como Prost, Mansell, Berger, Alesi, Reutermann, Alboreto y Johansson.

Schumacher ganó de manera consecutiva 5 Campeonatos en la Fórmula 1, en 2000 ganó 9 carreras y se impuso al vigente campeón Mika Häkkinen por 19 puntos. A partir del siguiente año (2001) la superioridad del Ferrari sobre las demás escuderías fue manifiesta.

Dentro de esos años de apogeo, Schumacher logró en 2002 once victorias e igualó el récord de campeonatos de Juan Manuel Fangio, en ese tiempo su rendimiento como piloto era casi inalcanzable, aunque en la temporada 2003 se jugó el campeonato en la última carrera con un jovencísimo Kimi Räikkönen, que ya entonces pilotaba para McLaren-Mercedes.

El fatídico accidente del 29 de diciembre de 2013

Qué manera de terminar el año 2013. Michael Schumacher pasó un tiempo familiar en la estación invernal de Méribel, en los Alpes franceses, donde decidió esquiar fuera de pista entre las zonas de La Biche y Mauduit. Aquella vez, el expiloto alemán sufrió un grave accidente al golpearse la cabeza, siendo trasladado al hospital de Grenoble y el primer parte médico diagnosticó lesiones cerebrales serias, quedando en estado crítico.

El proceso fue largo y complicado. El 16 de junio de 2014 se publicó en diferentes medios internacionales que salió de su estado de coma y fue enviado a una clínica de rehabilitación. Meses después, el 10 de setiembre, se anunció que fue llevado a su mansión de Gland, Suiza, para continuar recibiendo atención médica. Desde ese momento Sabine Kehm, portavoz de la familia, pidió a la prensa en reiteradas ocasiones que se respete la privacidad de Schumacher.

Durante los últimos años, los medios internacionales han intentado buscar todas las formas para informar sobre el estado de salud de Michael Schumacher, pero todas fueron rumores y traía más confusión que aciertos.

Mientras muchos auspiciadores se alejaban de expiloto alemán por sus condiciones, la familia continuaba guardando celosamente el secreto de su estado. Pasaron los años y fue el exdirector de Ferrari, Jean Todt, quien se animó a dar comentarios sensibles sobre su recuperación y su lucha por vivir recogidos por el diario The Daily Mail.

"Siempre soy cuidadoso con este tipo de declaraciones, pero es cierto. Veo las carreras con Michael Schumacher en su casa de Suiza", ha revelado sobre sus visitas al domicilio familiar de Gland, una localidad junto al lago Leman situada entre Lausana y Ginebra. "Michael está en las mejores manos y muy cuidado en su hogar. No se rinde, sigue luchando", explicó.

"Su familia está luchando muchísimo y obviamente nuestra amistad no puede ser lo que una vez fue, simplemente porque no hay la misma comunicación que antes. Pero él sigue luchando", añadió.

AFP

Logros y GPs ganados