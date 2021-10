El nombre de Francesco De la Cruz sigue dando la vuelta al mundo. El peruano se convirtió el jueves reciente en el ganador de la primera edición del Mundial de Globos, un torneo organizado por Ibai Llanos y Gerard Piqué y que tuvo como sede el PortAventura World, en Tarragona, España.

El joven de 18 años se lució en cada presentación y consumó su victoria al derrotar (6-2) al alemán Jan Spieb. El éxito del peruano fue saludado por miles de usuarios en redes sociales. Se sumó hasta el presidente Pedro Castillo y también hubo un mensaje de parte del Comité Olímpico Internacional.

“¡Arriba Perú”, se leyó en la publicación de la cuenta de Twitter de la organización. El ‘tuit’ estuvo complementado con algunas imágenes de la coronación de De la Cruz, que se ganó el aprecio del famoso streamer y creador de contenidos, Ibai.

El mensaje de los Juegos Olímpicos tras la victoria del peruano.

El representante nacional se enfrentó al búlgaro Tsvetan Mladenov y lo superó por 6-4 para acceder a los octavos de final. “Lo he visto muy bien al peruano, muy ágil. Veremos si puede ser uno de los favoritos”, dijo Gerard Piqué al ver la actuación de Francesco De la Cruz. Luego, el joven se sacó del camino a jugadores de Mongolia, Argentina y España.

“Ha sido una competición bastante difícil, porque todos los que están aquí no hay nadie que ha sido malo, todos son buenos. La verdad que no esperaba llegar a esta posición, pero gracias a Dios lo he conseguido”, fueron las palabras de De la Cruz, al consagrarse campeón.

El Mundial de Globos o Balloon World Cup fue un evento que acaparó la atención de muchos, que contó con la participación de 32 representantes de distintos países y duró solo un día.





