Natación en Lima 2019 EN VIVO: sigue el segundo día de este deporte en los Juegos Panamericanos

Natación en Lima 2019 EN VIVO: sigue el segundo día de esta disciplina en los Juegos Panamericanos este miércoles 7 de agosto desde las 11:00 am. (hora peruana) en el Centro Acuático ubicado en la Videna de San Luis. Sigue este evento que arranca con la competencia preliminar por Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19 y la señal streaming de ESPN.

El primer día de la natación en Lima 2019 fue bastante emocionante y este promete ser aún mejor. Con siete modalidades en competencia y la respectiva entrega de medallas a los ganadores. Será un día entero para disfrutar y apoyar a los créditos peruanos que se presentarán.

Natación en Lima 2019: horarios en el mundo

Perú 11:00 am. | Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19, ESPN (streaming)

México 11:00 am. |

Ecuador 11:00 am. |

Colombia 11:00 am. |

Bolivia 12:00 pm. |

Paraguay 12:00 pm. |

Venezuela 12:00 pm. |

Brasil 1:00 pm. |

Argentina 1:00 pm. |

Chile 1:00 pm. |

Uruguay 1:00 pm. |

España 6:00 pm. |



Todo arrancará con las competencias preliminares, las que definirán a los ocho finalistas en cada una de las disciplinas que se presentarán este miércoles: 200m libres, 200m pecho y 100m mariposa en masculino y femenino, además del relevo 4x100m mixto estilo libre.

En cada una de esas competiciones habrá un peruano. Y aunque la realidad diga que los créditos locales son muy jpovenes y apenas están compitiendo en este tipo de evento, ellos confían en dar la sorpresa, mejorar sus propios tiempos y tratar de meterse al cuadro principal.

No dejes de asistir a este segundo día de la natación en los Juegos Panamericanos que tendrá la participación del bicampeón panamericano Leonardo De Deus (Brasil), quien compite en su especialidad: estilo mariposa.

Natación en Lima 2019 | Programa de los nadadores peruanos en los Juegos Panamericanos

200m Libre Masculino Serie 3

Hora: 11:25 am

Joaquín Vargas Gallo



100m Mariposa Femenino Serie 1

Hora: 11:30 am

Maria Fe Muñóz

100m Mariposa Femenino Serie 2

Hora: 11:33 am.

Silvana Cabrera



100m Mariposa Masculino Serie 1

Hora: 11:39 am.

Gustavo Gutiérrez

100m Mariposa Masculino Serie 2

Hora: 11:42 am.

Javier Tang



200m Dorso Femenino Serie 2

Hora: 11:52 am.

Mckenna Debever



200m Dorso Femenino Serie 3

Hora: 11:57 am.

Andrea Hurtado

200m Dorso Masculino Serie 1

Hora: 12:02 pm.

Carlos Cobos



200m Dorso Masculino Serie 3

Hora: 12:11 pm.

José Fernando Neumann



4x100m Relevo Libre Mixto Serie 2

Hora: 12:21

Team Perú

Joaquín Vargas, Mackenzie Nedom, Mckenna Debever, Rafaela Fernandini, Ricardo Espinoza, Sebastián Arispe, Jessica Cattaneo

Natación en Lima 2019 | Precio de entradas para el evento de este miércoles 7 de agosto

Entrada Precio Regular – A S/. 50 Menores de 18 – A S/. 25 Adulto Mayor – A S/. 25 Regular – B S/. 20 Menores de 18 – B S/. 10 Adulto Mayor – B S/. 10 Asiento Accesible – SR S/. 10 Acompañante Asiento Accesible – ASR S/. 10

Natación en Lima 2019 | Mapa del evento

► ONLINE Medallero de los Juegos Panamericanos Lima 2019 EN VIVO: averigua EN DIRECTO cómo va el podio de preseas

​

► Sigue AHORA ONLINE el Medallero de los Juegos Panamericanos Lima 2019 EN VIVO [ACTUALIZADO AL ÚLTIMO MINUTO]



► ¡Nadó como los grandes! Peruano se ubicó tercero en la Final B de los 400 metros libre en Lima 2019 [VIDEO]



► No pueden con ella: la frontonista nacional Claudia Suárez sigue invicta y ya aseguró una medalla en Lima 2019