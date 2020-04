Las personas que necesitan salid de casa para adquirir productos básicos o realizar algún trámite importante, deben usar mascarilla, no solo para no ser infectados sino también para no infectar. Por ello, la NBA deidió sacar a la venta protectores con los logotipos de los equipos.

La liga anunció que se asoció con Fanatics para lanzar una línea de revenstimientos faciales de tela, con logotipos y diseños de la liga para los 30 equipos de la NBA y 12 de la WNBA.

Las máscaras las puedes encontrar en NBAStore.com y WNBAStore.com en paquetes de tres por 24.99 dólares o individualmente por 14.99. Todo los ingresos de la liga de las ventas servirán para beneficiar a Feeding America en los Estados Unidos y Second Harvest en Canadá, ambas asociaciones benéficas.

“Como comunidad global, todos podemos desempeñar un papel en la reducción del impacto de la pandemia de coronavirus siguiendo la recomendación de los CDC de cubrirnos la nariz y la boca mientras estamos en público”, dijo Kathy Behrens, Presidenta de la NBA, Responsabilidad social y Programas de jugadores.

“A través de esta nueva oferta de productos, los fanáticos de la NBA y la WNBA pueden adherirse a estas pautas mientras se unen a los esfuerzos de la liga para ayudar a aquellos que han sido directamente afectados por COVID-19”.

