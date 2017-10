Los actuales campeones de la NBA, Golden State Warriors, pasaron apuros ante el equipo de Washington Wizards por una nueva fecha de la NBA. Aunque al final los de California lograron la victoria por 120 a 117.



Sin embargo, lo más llamativo ocurrió en el segundo cuarto del partido. Cuando Bradley Beal, jugador de los Wizards, se disponía a lanzar, Draymond Green bloqueó el disparo y la jugada prosiguió aparentemente sin ningún problema.



En ese momento, ambos tuvieron una discusión y se fueron a las manos en pleno partido. Un altercado que necesitó la intervención de ambos planteles para que ambos sean separados y la situación no pase a mayores.



Todo inició con un golpe de Beal en la cara de su rival, esto hizo que ambos discutan en el piso para que luego se vayan a expulsados a los vestuarios. "No sé qué se supone que tengo que hacer cuando alguien me golpea dos veces. De niño te enseñan a no permitirlo", aseguró el pivot de los Warriors.



Esta temporada, los dirigidos de Steve Kerr han sufrido más de una expulsión. En total, tres jugadores del equipo campeón se han ido a los vestuarios antes de tiempo: Kevin Durant, Stephen Curry y el propio Green.