El alero estrella LeBron James tuvo 28 tantos y siete asistencias como líder del ataque balanceado y ganador de Los Angeles Lakers (4-5), que superaron a domicilio 110-114 a los Trail Blazers de Portland, a los que rompieron racha de tres triunfos seguidos. Una gran victoria para la entidad ‘angelina’ en busca de alcanzar el octavo lugar de la Conferencia Oeste.



Los Trail Blazers (6-3), sublíderes en la División Noroeste, fueron liderados por Damian Lillard y el escolta C.J. McCollum, que lograron 30 puntos cada uno. El puntaje de ambos jugadores no bastó para unos Lakers que sacaron toda su diferencia en el tercer periodo, en donde alcanzaron una ventaja de 32-16 en estos 12 minutos de juego.



No obstante, la imagen del partido se la llevaron Rajon Rondo y una aficionado borracha. Al casi término del duelo, la fanática de los Trail Blazers se retiró del estadio pisando la cancha, a lo que el base de los Lakers le dio un gesto de ‘borracha’ a su salida. Para no perdérselo.