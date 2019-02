New England Patriots: historia, Super Bowls, Tom Brady, salón de la fama y todo sobre el equipo de la NFL

El domingo 3 de febrero se volverá a trazar una nueva historia en el fútbol americano, deporte por excelencia de los Estados Unidos con fanáticos alrededor del mundo, cuando en el estadio Mercedes Benz de Atlanta se dispute el Super Bowl número 53 de este deporte de élite entre los New England Patriots y Los Angeles Rams.

La Super Bowl LIII será la 53ª final de la National Football League (NFL) y 49ª de la era moderna, definirá al campeón de la temporada 2018 de la NFL.

En la final de conferencia de la NFC, Los Angeles Rams ganaron en la prórroga 26 - 23 frente al número 1 de la conferencia los New Orleans Saints. En la segunda final de conferencia (la AFC) los New England Patriots también se impusieron en la prórroga (37 - 31) a los Kansas City Chiefs, pero con un touchdown en el drive inicial de la prórroga.

New England Patriots jugará su undécima Super Bowl, la tercera consecutiva y tiene como arma al legendario Tom Brady, temido por muchos por su calidad de juego. Además, cuenta con unos de los visionarios más importantes de los últimos de la NFL como head coach: Bill Belichik. A continuación, te contaremos más sobre la historia de la franquicia de Robert Kraft que este primer domingo de febrero podría alargar más sus memorias.

LA HISTORIA DE LOS PATS

New England Patriots nació en 1960 bajo el nombre de Boston Patriots, derivado de los históricos patriotas de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Tuvo como primer entrenador a Lou Saban, ex jugador de Cleveland Browns. El 9 de setiembre de ese año, los Boston Patriots jugaron contra los Denver Broncos en el primer partido de temporada regular de la AFL, sufriendo su primera derrota (13-10). En sus primeras tres temporadas, los Patriots consiguieron una puntuación acumulada de 23-17, pero no alcanzaron los playoffs en ninguno de esos años.

En 1963 los Patriots ganaron su primer campeonato de la AFL, pero perderían luego contra San Diego Chargers. La franquicia no alcanzó los playoffs de la AFL durante el resto de la década.

Es a partir de marzo de 1971 que adoptaron el nombre actual New England Patriots, para reflejar el hecho de que el equipo estaba localizado fuera de los límites de Boston, no sin antes pasar por un extraño Bay State Patriots.

En los años 70 vienen algunas temporadas ganadoras con Steve Grogan de quarterback y Chuck Fairbanks de entrenador, pero su primera victoria en postemporada ocurre hasta 1985, cuando los Pats se convierten en el primer equipo que llega al Super Bowl como comodín y ganando sus tres partidos de playoffs como visitantes sobre los Jets de Nueva York, los Oakland Raiders y los Dolphins.

Precisamente, en 1985 aparece muy cerca la figura de Robert Kraft, quien compró un hipódromo que estaba junto al viejo Estadio Sullivan. Kraft había sido fan de los Patriots desde 1971 y poco a poco fue ganando presencia en la región. Sullivan y Victor Kiam se vieron forzados a vender la franquicia a James Orthwein en 1992 y dos años después, al no poder mudarse a St. Louis, decidió vender el equipo a Kraft por 172 millones de dólares, el precio de venta más caro de un equipo de fútbol americano hasta ese momento.

En lo deportivo, los Patriots tuvieron varios años en el fondo de la NFL, es en 1993 que contratan a Bill Parcells como head coach y a los tres años al frente volverían al juego grande: Super Bowl XXXI; sin embargo, caerían 35-21 ante Green Bay Packers.

El 2000 sería un año importante para los patriotas de Nueva Inglaterra, Robert Kraft decide para esa temporada contratar a Bill Belichick para ser su entrenador en jefe, movimiento que cambió la historia de la franquicia y de la NFL.

Un año después de la llegada de Belichick, un joven Tom Brady toma el control de la defensiva tras la lesión de Bledsoe. New England Patriots era un equipo poco conocido, con afición sobre todo en Boston, pero la llegada de Bill Belichik y Tom Brady, la historia para la franquicia cambió. El equipo que una que otra vez peleaba por estar en playoffs, ahora tiene 16 de las últimas 18 postemporadas de la NFL en disputa y miles de aficionados por todo el mundo.

HISTORIA DE LOS PATRIOTS EN SUPER BOWL

Pasaron 26 años, desde su creación, para que los Patriots lleguen a su primer Super Bowl, fue para la edición XX ante Chicago Bears en Nueva Orleans.

Los Pats tienen 11 presencias en Super Bowl (contando la edición LIII en Atlanta del próximo 3 de febrero) con un saldo de cinco victorias y cinco derrotas. Asimismo, están a un paso de empatar a Pittsburgh Steelers como los máximos ganadores.

La dinastía entre Brady y Belichik es asombrosa, han conformado una dupla impenetrable. Por el equipo han pasado grandes jugadores, coordinadores y entrenadores, pero ellos han logrado mantenerse como la imagen de una franquicia que podría llegar a ser la más ganadora en la historia del futbol americano profesional de Estados Unidos.

Estas son las participaciones de New England Patriots en los Super Bowl:

Super Bowl XX: Se enfrentó a Chicago Bears en Nueva Orleans, Lousiana. Derrota de 46-10. Richard Dent fue elegido el MVP al provocar dos fumbles y bloquear un pase a las diagonales.



Super Bowl XXXI: Se enfrentó a Green Bay Packers en Nueva Orleans. Derrota de 3-21. El MVP fue Desmond Howard, jugador de equipos especiales por sus 244 yardas en devoluciones de patada.



Super Bowl XXXVI: Se enfrentó a St. Louis Rams en Nueva Orleans. Victoria de 20-17. Tom Brady dejó la puesta servida con una última ofensiva para que Adam Vinatiera conectara el gol de campo del desempate, cuando todos pensaban que el juego se iba a tiempo extra.



Super Bowl XXXVIII: Se enfrentó a Carolina Panthers en Houston, Texas. Victoria de 32-29. Primer Super Bowl de Patriots en una sede que no fuera Nueva Orleans; Adam Vinatiera de nuevo dio la victoria con un gol de campo y Tom Brady fue designado MVP.



Super Bowl XXXIX: Se enfrentó a Philadelphia Eagles en Jacksonville, Florida. Victoria de 24-21. Primer bicampeonato de la dinastía Brady-Belichik. Primer juego de este tipo donde Brady no fue elegido MVP.



Super Bowl XLII: Se enfrentó a New York Giants en Phoenix, Arizona. Derrota de 17-14. Los Patriots fueron remontados en los minutos finales gracias a un pase de Eli Manning, MVP, a Plaxico Burress. Primera derrota de la dupla Brady-Belichik.



Super Bowl XLVI: Se enfrentó a New York Giants en Indianápolis. Derrota de 21-17. Por segunda ocasión, Giants remontó a los Pats con anotación en la recta final, ahora fue corrida de Ahmad Bradshaw con menos de un minuto. Nueva Inglaterra se colocaba con récord de 3-4 en estos partidos.



Super Bowl XLIX: Se enfrentó a Seattle Seahawks en Arizona, Phoenix. Triunfo de 28-24. En un dramático final donde Malcolm Butler interceptó pase a Russell Wilson a falta de 26 segundos, Brady remontó desventaja de 10 puntos para ganar su cuarto anillo y ser elegido MVP por tercera ocasión.



Super Bowl LI: Se enfrentó a Atlanta Falcons en Houston Texas. Triunfo de 34-28. Remontada asombrosa de un déficit de 25 puntos para ganar. Primer Super Bowl que se va a tiempo extra. Tom Brady es elegido MVP por cuarta vez y gana su quinto anillo para desbancar a Joe Montana y Terry Bradshaw como el quarterback más ganador de la historia de la NFL.



Super Bowl LII: Se enfrentó a Philadelphia Eagles en Minneapolis, Minnesota. Derrota de 41-33. Nick Foles y Doug Pederson vengaron la derrota de la edición XXXIX. Ambos equipos dejaron la marca de más yardas en este tipo de juegos: 1,151. Además Patriots se convirtió en el equipo perdedor con más puntos (33). Partido de volteretas donde Eagles remontó un punto con menos de tres minutos en el reloj.



TOM BRADY Y SU HISTORIA DE SUPERACIÓN

Hoy Tom Brady es conocido como el GOAT (Greatest Of All Time - El mejor de todos los tiempos), posee los récords más grandes de la NFL y está por jugar su noveno Super Bowl, pero su llegada a los New England Patriots no fue precisamente la mejor, pues nadie apostaba por él.

Thomas Edward Patrick Brady acudió a la Universidad de Michigan entre 1996 y 1999. En ese periodo jugó 29 partidos, nunca superó las 2 mil 500 yardas en alguna temporada y su mejor cifra de anotaciones fue de 16 en su último año.

En 2000 fue declarado elegible para la NFL, pero con un reporte poco favorable: “De pobre complexión atlética, carece de gran presencia física y fuerza, no tiene movilidad para quitarse la presión, no tiene un brazo fuerte, no es capaz de lanzar grandes distancias, poco preciso en espacios reducidos, presionado con facilidad y que seguramente será exhibido”.

En el día de la prueba, sus números parecían darle la razón a ese informe: 5.28 segundos en la carrera de 40 yardas (peor marca entre todos los QB activos actualmente en la NFL) y 7.20 segundos en la prueba de habilidad para librar tres conos. Esto ponía a Brady como jugador poco deseado; sin embargo, dos hombres confiaron en él: Robert Kraft y Bill Belichick.

El dueño y entrenador en jefe de los Pats, tomaron al joven Brady con la selección 199 del NFL Draft del año 2000; es decir, 198 jugadores fueron elegidos antes que él.

"Buen día Sr. Kraft, me presento, mi nombre es Tom Brady", dijo el recién llegado al dueño de la franquicia en el primer día de prácticas. "Sé quién eres, te elegimos en la sexta ronda", respondió Kraft, quien en una entrevista aseguró recordar como si fuera ayer lo que Brady le contestó: "Así es, soy el jugador de 6ta ronda que será la mejor decisión que esta franquicia haya tomado en su historia", dijo el mejor QB de la historia de la NFL.

FICHA DE TOM BRADY

Nombre: Thomas Edward Patrick Brady

Fecha de nacimiento: 3 de agosto de 1977 (41 años)

Lugar de Nacimiento: San Mateo, California

Universidad: Michigan

Draft: 2000 (199)

Altura: 1.93 metros

Peso: 102 kg

Equipo: New England Patriots

Posición: Quarterback

Número: 12

Títulos: 5

MVP: 2 (2007 y 2010)

MVP del SB: 4

Marca histórica: 196-55

Marca Playoffs: 27-9

ROSTER O LISTA DE JUGADORES DE NEW ENGLAND PATRIOTS

Activos

Dwayne Allen

Ryan Allen

Stephen Anderson

David Andrews

Tom Brady

Malcom Brown

Trent Brown

Rex Burkhead

Adam Butler

Marcus Cannon

Joe Cardona

Patrick Chung

Adrian Clayborn

Keion Crossen

Keionta Davis

Duke Dawson Jr.

James Develin

Phillip Dorsett

Nate Ebner

Julian Edelman

James Ferentz

Trey Flowers

Stephon Gilmore

Stephen Gostkowski

Rob Gronkowski

Lawrence Guy

Duron Harmon

Dont'a Hightower

Chris Hogan

Brian Hoyer

Ramon Humber

J.C. Jackson

Jonathan Jones

Ufomba Kamalu

Ted Karras

Brandon King

Shaq Mason

Albert McClellan

Devin McCourty

Jason McCourty

Obi Melifonwu

Sony Michel

Cordarrelle Patterson

Derek Rivers

Elandon Roberts

Danny Shelton

John Simon

Matthew Slater

Joe Thuney

Kyle Van Noy

LaAdrian Waddle

James White

Deatrich Wise Jr.

Reserva/Lesionados

Ja'Whaun Bentley

Braxton Berrios

Jeremy Hill

Jacob hollister

Ryan Izzo

Ulrick john

Eric Rowe

Christian Sam

Brian Schwenke

Isaiah Wynn

Reserva/Lesiones no relacionadas con el fútbol

Darren Andrews

Cody Hollister

Equipo de práctica

Tony Adams

Cole Croston

Danny Etling

Trent Harris

Frank Herron

A.J. Howard

Calvin Munson

Damoun Patterson

Dan Skipper

Jomal Wiltz

Equipo de práctica/Lesionados

Riley McCarron

SALÓN DE LA FAMA DE LOS PATRIOTS

Los 12 miembros del Salón de la Fama de los Patriots, en orden alfabético Y el año de su inducción:

Bruce Armstrong (2001)

Nick Buoniconti (1992)

Gino Cappelletti (1992)

Bob Dee (1993)

Steve Grogan (1995)

John Hannah (1991)

Mike Haynes (1994)

Jim Lee Hunt (1993)

Stanley Morgan (2007)

Steve Nelson (1993)

Vito "Babe" Parilli (1993)

Andre Tippett (1999)

NÚMEROS RETIRADOS DEL EQUIPO DE LOS PATS