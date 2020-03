La llegada de Tom Brady a Tamba Bay Buccaneers ha desatado una histeria colectiva en la fraquicia de la bahía que espera llegar al Super Bowl de la mano del histórico quaterback de la NFL. El anuncio se hizo este viernes y los hinchas han colapsado las ventas de camisetas con el nombre del ex Patriota, pero estas aún no tienen el número que usatá ‘TB’ esta temporada, pues aún no lo ha decidido.

El jugador, seguro miembro del Salón de la Fama de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), pasó sus dos décadas con los Patriots de Nueva Inglaterra vistiendo el número 12 en su camiseta, pero en su nuevo equipo, ese número pertenece al receptor abierto del Pro Bowl Chris Godwin, quien dijo el viernes que habló con Brady, pero no trató este asunto durante la conversación telemática.

“Obviamente, si él no lo quiere, o si no supone un gran problema, definitivamente lo mantendré. Veremos cómo va eso”, comentó Godwin en una entrevista en vídeo con los Buccaneers en su página oficial web. “Creo que solo por respeto a lo que ha hecho, lo que ha logrado, al tipo de carrera que se ha forjado a sí mismo, hay que apoyar la decisión que vaya a tomar”.

Otro dorsal que Brady llevó consigo fue el número 10 con el equipo de la Universidad de Michigan y el hoy bucanero ya había dicho que el número 12 no era su primera opción cuando ingresó a la liga.

“Tenía el 10 en la universidad, y cuando llegué a los Patriots, ese número le pertenecía a Lee Johnson”, explicó Brady hace dos años a los periodistas sobre la elección del número 12. “Así que cualquier número que estaba en mi casillero, que era 12, fue el que me dio el ex gerente general del equipo de los Patriots, Don Brocher”.

Los números posibles y los disponibles

Tom Brady tiene la libertad de elegir el número que desee en Tampa Bay Buccaneers. Su historia y legado en la NFL se lo permiten, pero habría que saber la decisión que toma respecto a los compañeros que llevan algunos dorsales que podría elegir como el 12 de Godwin o el 10 que hpy tiene Scotty Miller.

Sin embargo, hay una limitación para ‘TB’ que es la reglamentación de la NFL que solo eprmite que los quaterbacks usen números desde el 1 hasta el 19. De ser así, las opciones para Tom Brady se limitarían a los 9 dorsales que hoy se encuentran disponibles en Tampa: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 18 y 19. Los demás ya están aisgnados.

