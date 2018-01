Tom Brady llegó al encuentro contra los Jaguars con una muñequera. Quería cuidar la mano derecha lo más posible, pero durante el transcurso de la final de la Conferencia Americana de la NFL , se la quitó y dejó al descubierto el vendaje. No quiso hablar mucho de ella, pero las alarmas se encendieron, en especial por el Super Bowl.



El dolor empezó en uno de los entrenamientos de la semana. Se especuló que su presencia en la clasificatoria a la final de la NFL estaba en veremos, pero con el vendaje lo ayudó a no mostrar señales de dolor.



"He estado mucho peor. No lo sabía el miércoles. Fue una lesión extraña. Miércoles, jueves, viernes me asustó un poco. Luego empecé a sentir confianza y hoy hicimos justo lo necesario para ganar", declaró el mariscal de los New Englad Patriots.



Tom Brady completó 26 de 38 pases para 290 yardas y dos touchdowns por los Patriots (15-3), que se medirán en Minneapolis el 4 de febrero al ganador del partido del domingo por la noche entre Minnesota y Filadelfia.



Es el octavo Super Bowl para Brady y el entrenador en jefe Bill Belichick, que lo han ganado cinco veces, incluyendo la final del año pasado por 34-28 en tiempo extra ante los Falcons de Atlanta.