Empezar una nueva liga no es nada fácil, en especial cuando se trata de la competencia de la NFL. Vince McMahon está consciente de eso, por lo que está tras los pasos de Tim Tebow para que firme por la XFL.



Según el portal de TMZ, las negociaciones se están dando para que el exmariscal de los Denver Broncos regrese al fútbol americano y sea la imagen del nuevo producto. Los rumores se hicieron aún más intensos cuando Tim Tebow decidió no responder a las preguntas de los periodistas.



La liga volvería a estar activa desde el 2020. Incluirá a ocho equipos, listas activas de 40 hombres y un calendario de temporada regular de 10 semanas, con una postemporada que consiste en dos juegos semifinales y un juego de campeonato. La idea de Vince McMahon es ofrecer una nueva experiencia en fútbol americana que esté centrada en los fanáticos. Además, incluirá juegos más cortos, rápidos y con interación de los fanáticos en tiempo real.



Desde que dejó la NFL, en el 2015, se dedica al béisbol. Actualmente, está bajo contrato con los New York Mets, los cuales llegaron a un acuerdo de Ligas Menores, un contrato que incluía un bono de 100 mil dólares.