¡Partidazo en el primer juego de la Serie del Caribe 2024! Nicaragua con Gigantes de Rivas vs. Puerto Rico con Criollos de Caguas se verán las caras este jueves 1 de febrero en lo que será el partido inaugural del torneo. Desde las 10:30 a.m. (ET) podrás ver este enfrentamiento gracias a la transmisión de Wapa TV en Puerto Rico o ESPN Deportes en habla hispana para el resto de Centroamérica. Cabe destacar que en el 2021, Criollos llegaron a la final pero terminaron cayendo ante Águilas Cibaeñas de República Dominicana. Mira aquí la transmisión del juego minuto a minuto.

Gigantes de Rivas vs. Criollos de Caguas: mira el juego de Nicaragua vs. Puerto Rico en la Serie del Caribe 2024 (Video: Twitter)