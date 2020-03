Por: Pamela Rios

La realización de los Juegos Olímpicos es una intriga, y la expansión de la pandemia del COVID-19 ha puesto en pausa la preparación de todos los deportistas clasificados a Tokio 2020. Uno de ellos es Nicolás Pacheco, nuestro representante en tiro -modalidad Skeet- que se ve obligado a entrenar en casa sin su escopeta.

¿Qué sucedió? Su arma tuvo que dejarla en Madrid tras la decisión de Martín Vizcarra de cerrar las fronteras.

¿Deberían posponerse los Juegos?

Considero que debería aplazarse Tokio 2020, pero que la decisión se tome lo antes posible. Ahorita estamos al aire, no sabemos qué es lo que va a pasar. Además, toda nuestra preparación y calendario está en espera. Tengo entendido que van a esperar hasta fines de mayo para tomar una decisión final, pero en caso no cambie nada, es muy poco tiempo para prepararnos.

¿Qué campeonatos de preparación tenías programados?

Regresé a Lima el domingo, antes de que cierren las fronteras, en el último vuelo de Europa a Perú. Planeaba estar acá dos semanas y volver el 1 de abril a Italia para entrenar, y luego irme al Preolímpico en Tokio. Todo se ha cancelado. Encima, por tiempo, tuve que dejar mi arma en Madrid.

¿Cómo estás entrenando sin tu escopeta?

Estoy realizando ejercicios de movimientos con la escopeta de mi papá, pero no es lo mismo. Es cierto que me está salvando, pero no es lo ideal, porque el arma para nosotros es parte de nuestro cuerpo, y tiene que estar hecha a la medida de cada uno.

Nicolás Pacheco clasificó a Tokio 2020 tras quedarse con la medalla de bronce en Lima 2019. (Violeta Ayasta/GEC)

¿Esta situación te pone en gran desventaja?

Yo sé que en 30 días no voy a tocar el arma, mientras que tengo amigos en otros países que sí se están preparando porque sus presidentes no han tomado las mismas medidas que el nuestro. Hay otros que tienen cancha de tiro en sus casas. Esto es muy difícil. Todos deberíamos estar en las mismas condiciones para que gane el mejor.

¿En cuánto tiempo tendrás tu escopeta?

La dejé en el aeropuerto de Madrid, pero para recogerla tengo que ir personalmente. No sé cuánto vaya a demorar ello. Hay que esperar y ver qué es lo que va a pasar. Si todo se soluciona, y en 30 días puedo viajar, iré, y lo más probable es que aproveche para entrenar o competir en Europa.

¿Qué opinas de la medida impuesta por Martín Vizcarra de utilizar la Villa para los pacientes con COVID-19?

Utilizar la Villa es una gran decisión. El coronavirus es una pandemia mundial y hay que ver de qué forma podemos ayudar todos. Si se puede dar estos espacios a los pacientes, en hora buena. Tengo entendido que en la Villa hay como 10 mil camas, así que se puede albergar a muchísima gente. Además, al estar aislada va a impedir que se contagien más personas.

Muchos deportistas peruanos que estaban a punto de conseguir su cupo…

Sí, ese es otro gran problema. Hay deportes que solo dan cupos por ranking y se están perdiendo muchas competiciones. No es justo porque todos deberíamos tener las mismas condiciones, pero bajo este contexto, no es así. Además, casi todos los eventos clasificatorios han sido cancelados.

Siempre estás viajando a competencias, ¿estás aprovechando estos días para estar con la familia?

Acá estamos inquietos, porque no estamos acostumbrados a estar metidos en casa todo el día, peor que en mi familia que todos somos deportistas y estamos acostumbrados a estar activos. Sin embargo, es algo que tenemos que hacer todos por el bien de la humanidad. Estoy aprovechando en compartir con ellos, jugar con mis perros, tratar de pasar el tiempo y hacer cosas productivas.

De realizarse, Tokio 2020 en julio, ¿cuáles son tus metas?

Mi meta es llegar al 100%. Además, quiero estar en los siguientes Juegos Olímpicos de París 2014, y quien sabe, tal vez en Estados Unidos 2028. Sin embargo, así consiga esas dos clasificaciones, no creo que logre sentir lo que sentí con la clasificación a Tokio en Lima 2019.

Pudiste ser campeón panamericano ¿Sientes que tienes una revancha?

Creo que estaba preparado para llevarme la de oro en Lima 2019, pero las cosas pasan por algo. Estoy contento con lo que se logró ese día, porque pese a las adversidades, el objetivo, que era la medalla y la clasificación, se dio. Claro que mi sueño era cantar el himno en el podio, pero en el tiro el nivel es tan alto, que con lograr una presea ya es bastante.

