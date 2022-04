Junto a su escopeta, Nicolás Pacheco le regaló una alegría al hincha nacional, a aquel aficionado ansioso por celebrar victorias rojiblancas. Se subió al podio el tirador deportivo, a lo más alto, aquel primer lunes de abril, con una medalla de oro en el pecho. La primera de este año para el tiro a nivel internacional, en la modalidad de skeet. Había ganado la Copa del Mundo de Escopeta 2022, la fecha de Lima, en Perú. Y había celebrado en casa, con su público. ¿Su secreto?, entre otros, llenarse de buenas vibras con la selección peruana ante Paraguay para el pase al repechaje. Además, a propósito del pedido de Ricardo Gareca sobre una política deportiva en el Perú, nuestro campeón profundiza el tema.

Pasada la euforia, buscamos a Nicolás para conversar sobre tan importante. No tuvo entrenamiento el día de la conversación, pero sí acudió a renovar su pasaporte para poder viajar, un procedimiento que, actualmente, es un dolor de cabeza para los peruanos residentes en la capital. “Tengo que regresar mañana, no me quisieron atender”, nos cuenta. Eso, sin embargo, no apaña su alegría por haber obtenido una presea dorada para todo el país ni le impide conversar con nosotros.

Una final cerrada

Es tu primer título internacional del año y lo has ganado en Perú, ¿cómo describes un triunfo así?

Es mi primera competencia del ciclo olímpico. De verdad que fue muy emocionante, porque creo que ya me tocaba esa medalla después de todo lo que había pasado el año anterior. Que sea en esta competencia a nivel mundial y en mi país es algo increíble. También lo es haber podido vivir esto con la gente que me ha apoyado en este camino y haber podido regalarle este triunfo al país.

Fue una final cerrada. Sobre todo, en el desempate con el argentino Federico Gil. Él es número dos del mundo en skeet y tú eres el número 4, ¿podrías describirnos ese momento?

Fue muy parejo, la verdad. A este nivel siempre terminan las finales. Creo que pude asegurar la medalla en los cuarenta platos de la final, pero en la última posición fallé dos, que me obligaron a ir al desempate. Y los desempates son muy difíciles, porque no te permiten fallar. Con ‘Fede’ hemos disparado muchas veces. Él me ha ganado varias. Yo le he podido ganar algunas. Pero es un excelente tirador y está en un gran nivel.

Por cierto, se habla mucho del ranking de otros deportes, pero muy poco del tiro, y tú eres el número 4 del mundo en skeet. Y junto a Federico Gil son los únicos sudamericanos entre los 20 primeros....

De hecho, el año pasado terminé el ciclo olímpico en el puesto 12, lo que me dio la oportunidad de clasificar a la Final de Copas que es un evento que se hace cada dos años, donde clasifican los 12 mejores tiradores del ranking mundial. Y estoy muy feliz por eso. Ahora con este resultado me ubico en el número 4, tomando en cuenta que en la primera Copa del Mundo, que fue en Chipre, no pude ir por falta de presupuesto. La idea, más que escalar, es mantenerme allí, porque también el ranking reparte cupos para los Juegos Olímpicos.

Podio de la Copa del Mundo de Escopeta 2022. Al medio Nicolás Pacheco, junto a Federico Gil (plata) y Hayden Stewart (bronce). (Foto: Instagram de Pacheco)

Han sido unas últimas semanas destacables para el deporte peruano: el repechaje al Mundial en fútbol, el regreso de María Fernanda Reyes al circuito mundial de longboard y tu medalla de oro en un campeonato internacional, ¿qué siente formar parte de estos logros?

Es muy emocionante. Tuve la oportunidad de estar en el partido (ir al estadio) de la selección peruana contra Paraguay, en el último encuentro de las Eliminatorias, alentando a la selección, algo que me recargó muchísimo de esta energía, de este peruanismo. Y, de hecho, me motivó mucho para dar lo mejor de mí en esta competencia (en la Copa del Mundo en Lima).

La presión y el tema mental

Volviendo al torneo. Tras su victoria, le preguntaron sobre la presión y tu respondiste que “siempre la presión a mí me juega a favor”. ¿Podrías desarrollar esa idea? ¿Cómo has logrado que la presión le favorezca?

Yo creo que la presión siempre existe. El deportista que te dice que no está presionado o que no siente nervios está mintiendo. Y si es así, es porque sabe que no está preparado para lograr los objetivos que se plantea, porque cuando tú sabes que se pueden hacer las cosas bien, siempre va a haber nervios, presión. Simplemente hay que saber manejarlo. A mí me juega a favor porque hace que me concentre mucho más. La presión, para mí, significa querer dar lo mejor para mi país, y eso también es una motivación. Tiene que ver el trabajo mental que vengo haciendo hace mucho tiempo junto a mi coach Jessica Galdos, que está dando buenos resultados.

¿Y hace cuanto están trabajando esa parte mental?

Yo trabajo con ella desde el 2017 y sobre todo trabajé muchísimo previo a los Juegos Panamericanos, donde logré mi clasificación para (los Juegos Olímpicos) Tokio 2020. Y, aun más, previo a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde tuve la suerte que me acompañara, y logramos una buena y bonita competencia.

Nicolás Pacheco junto a su coach Jessica Galdos. (Foco: Instagram de Pacheco)

Justo quisiera hablarte un poco sobre el año 2021. Fue un año competitivo, con buenas actuaciones. Por ejemplo, en Tokio 2020 o la Final de Copas (President’s Cup), pero no hubo podios. ¿Sentiste algún tipo de frustración por no conseguir medallas?

No tanto frustración, ya que con Jessica venimos trabajando muchísimo el disfrute de la competencia y del proceso (del torneo). Y pudimos lograr grandes resultados. El año pasado, en abril, logré entrar a la final de la Copa del Mundo de Italia, donde por un plato me quedé fuera de podio, con un gran resultado: 123 de 125; es una competencia que es histórica en nuestro deporte. Es una de las copas mundiales más complicadas por realizarse en una cancha histórica.

Y luego llegó un pequeño disgusto en Tokio con la decisión del árbitro...

En Tokio pude lograr un puntaje que me metía directamente a la final; lamentablemente, una decisión bastante polémica de un juez me penaliza y me deja fuera de disputarla. Pero igual logramos un diploma olímpico histórico, porque hace muchos años que no ganábamos eso en el deporte nacional y en el tiro peruano. A veces creo que la suerte puede jugar un papel importante y en este caso no nos acompañó. Obviamente, dolió bastante el hecho de haber logrado el puntaje para entrar a la final y que nos quiten no solo a mí sino a todo un país la posibilidad de luchar por una medalla, que, creo, estábamos en condiciones de lograrla. Al final, creo que todo pasa por algo.

Pero sí pudiste estar en la Final de Copas...

Es la primera vez en la historia que dos deportistas de tiro peruano (junto a Marko Carrillo) logran estar en esta competencia. Y también es la primera vez que compito allí. Me quedé muy cerca de la medalla, en quinto lugar, mejorando la posición de Tokio. Pocos meses después, sin una muy buena preparación, porque el campo de tiro (en la Base Aérea Las Palmas) estuvo cerrado por cinco meses, logro esta medalla, que encima es de oro, lo cual me permitió cantar el himno de mi país en un podio de nivel mundial. Fue muy emocionante. Lo importante es disfrutar lo que hacemos y el proceso (Pacheco solo pudo entrenar en el campo de tiro aproximadamente un mes antes de la competencia en Lima).

Nicolás Pacheco es el actual número 4 del mundo. (Foto: Instagram de Pacheco)

¿Cuál fue ese ingrediente que le agregaste a tu entrenamiento para llevarte una presea y romper esa mala racha de 2021?

En realidad, no cambié nada. Seguí con el mismo trabajo que vengo haciendo. Pude trabajar mucho más la parte mental los días previos a esta competencia, porque no pude entrenar la parte técnica por lo que te comente (estuvo cerrado el campo de tiro), pero en verdad el trabajo que veníamos haciendo (junto a su equipo) era espectacular.

¿Y cuál es tu objetivo para este año?

El objetivo principal es lograr la clasificación para París 2024. Para eso estamos trabajando.

¿París 2024 va a ser una revancha por lo sucedido en Tokio 2020?

No lo veo tanto como una revancha. Lo veo como mi sueño que es lograr una medalla olímpica para el país. Para mí, esta competencia (la Copa del Mundo de Escopeta en Lima) la tomé como una revancha (de Tokio), y tuve muchísimas ganas de cobrarme esa revancha acá, y lo pude lograr.

¿Apuntas también a los Juegos Panamericanos Santiago 2023?

Sí, de todas maneras. En este camino olímpico, los Juegos Panamericanos son el paso anterior para llegar a los Juegos Olímpicos. Así que definitivamente es un evento muy importante para nosotros.

Probables próximas competencias Copa del Mundo de Escopeta en Italia Juegos Bolivarianos Juegos Odesur Campeonato Mundial de Escopeta Panamericano de Tiro

Gareca y una política deportiva adecuada

¿Habrá apoyo así como para Tokio 2020?

Nos urge que se lance el Programa París o un programa similar al apoyo que tuvimos para Tokio. Tuvo sus pros y contras, pero nos pudimos preparar de la mejor manera para llegar en gran nivel a los Juegos Olímpicos, demostrando un gran nivel que hasta ahora mantenemos. Pero para llegar a ese nivel nos ha costado muchísimo y mucho dinero. Para mantenernos, nos va a costar aun más. Y en vez de aumentar o mantener ese apoyo, nos lo han reducido. No entiendo las políticas deportivas, porque si has invertido tanto dinero en preparación de deportistas, hablo en general, cómo les vas a quitar este apoyo cuando ya alcanzaron ese nivel. Necesitamos un cambio en el deporte.

El profesor Ricardo Gareca se pronunció recientemente en ese sentido, en la falta de una adecuada política deportiva...

Vi su conferencia y estoy muy de acuerdo en lo que dice. Obviamente estamos muy contentos de alcanzar logros para el país y lo vamos a seguir haciendo, pero no reflejan una inversión, una política deportiva, como decía el profesor Gareca, bien hecha o de acorde a los logros que estamos teniendo. Son más resultados individuales y de colectivos en particular.

Si el profesor Gareca siendo parte del deporte más popular aquí que es el fútbol ha alzado su voz, me imagino que en otros deportes como el tiro la situación debe ser peor...

No veo una política deportiva que esté logrando resultados en el tiro peruano, porque lamentablemente no hay presupuesto. Este año se ha recortado el 35% de nuestro presupuesto, y creo que el 35 o 40% del presupuesto nacional del IPD. Entonces, imagínate, es una barbaridad que en la actualidad con todos los logros que estamos teniendo, con todo el avance deportivo que hemos tenido, demos un paso hacia atrás.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR