La actualidad de los clubes peruanos en la Copa Libertadores es un calvario que nuestro fútbol arrastra desde hace años. Recientemente, Alianza Lima y Sporting Cristal debutaron en el máximo torneo continental ante River Plate y Flamengo, respectivamente, y a ambos les fue mal. Las derrotas son comunes en el fútbol; pero existe algo detrás de eso que no se ve: la frustración. Los jugadores también lidian con una mochila muy pesada, pues las derrotas se van acumulando y competir en el torneo se convierte en un estrés. ¿Por qué en la selección peruana sí fue posible romper con este muro invisible y en los clubes peruanos todavía no?

En ese sentido, Depor conversó con tres psicólogos especialistas en el área deportiva, quienes explicaron qué significa sentir frustración, cuáles son las consecuencias de ello y por qué es necesario que los futbolistas sean capaces de manejarla a fin de poder mantenerse en la alta competencia y rendir con éxito.

“Para hablar de la frustración en un futbolista, hay que saber previamente cuán tolerante es a ella y cómo ha aprendido a gestionarla. La frustración es una emoción que se revela cuando un deseo u objetivo no se ha cumplido. Puede ser acompañada de otras emociones, tales como enojo o rabia, vergüenza, tristeza, etc., lo cierto es que se la pasa mal anímicamente y, afecta también a la parte cognitiva; es decir, a los pensamientos”, expresa Jennyfer Cóndor, licenciada en psicología y especializada en el área deportiva.

Como consecuencia de ello, se produce la “pérdida de autoconfianza y motivación, pensamientos de derrota y fracaso, abatimiento, y sensación de no lograr objetivos”; no obstante, también está la posibilidad de convertir la frustración en aprendizaje, “fortaleciendo la mente y desarrollando la resiliencia”, apunta la especialista.

¿Cómo afrontar la frustración?

De acuerdo a Cóndor, la frustración puede sentirse de manera individual y colectiva. En el primero, el futbolista atraviesa un proceso personal y es aquí donde el aporte del psicólogo deportivo es clave para ayudarlo. “Hay estrategias y herramientas de afronte, haciendo que su autoconfianza se mantenga, así como recuperar su foco de atención en lo que puede hacer a partir de ese momento”.

Por otro lado, en lo segundo, es necesario que el futbolista recuerde el esfuerzo en conjunto del equipo y el desempeño que se ha tenido durante los partidos, de manera que se pueda continuar con el objetivo común. “Si dieron su 100% cada uno, cumplieron con las indicaciones del entrenador, en los entrenamientos quedó claro el trabajo individual y grupal, los errores fueron mínimos y con todo eso, perdieron, la sensación será distinta de cuando no hicieron todo lo anterior”, detalla Cóndor.

Al respecto, Leopoldo Caravedo, especialista en psicología deportiva, sostiene que el apoyo del círculo más cercano del futbolista también es fundamental para afrontar la frustración. “Es clave que haya recibido aporte y soporte emocional de la familia, y haya aumentado su propia autoestima. Lo importante es que el jugador de fútbol reconozca los sentimientos que tiene. Y una vez que lo haga, saber que los puede transformar o convertir en otros sentimientos para el próximo partido”, explica.

Reconocer la realidad

Las estadísticas indican que los clubes peruanos acumulan ocho derrotas consecutivas en la Copa Libertadores y sin marcar goles. Es más, Alianza Lima, por ejemplo, registró 24 partidos consecutivos sin ganar en el máximo torneo continental y es uno de los equipos con el mayor porcentaje de derrotas (60%) en la historia de este certamen. En ese sentido y desde el punto de vista psicológico, ¿cómo afrontar un torneo de nivel internacional y a la vez cargar con el peso de cambiar la golpeada imagen de los clubes nacionales en el exterior?

Piero Portanova, psicólogo deportivo, asegura que aquí ocurre un fenómeno llamado ‘desesperanza aprendida’. “Se explica como la situación en la cual nos ocurren tantos fracasos que lo que único que esperamos son más fracasos. Tiene que ver con todas estas experiencias que uno acumula y son negativas. Si lo único que tienes como experiencia son malos resultados, me parece un mecanismo natural en el ser humano pensar que eso no se va a modificar”, detalla.

Todo lo contrario ocurre en el plano local, donde equipos como Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario agarran mayor confianza para afrontar la Liga 1 y salir campeón a fin de año. “Las sensaciones y emociones están vinculadas a los contextos. Si hablamos del contexto local, ese tipo de emociones no se presentan, más bien todo es positivo, porque la confianza crece; pero cuando estamos en competencias internacionales, hay predisposición a sentirse inferior que el rival”, asegura Portanova.

Asimismo, para un futbolista es difícil manejar la frustración que siente cuando hace los cosas bien e incluso así no gana. “Habría que ver cómo los clubes gestionan las expectativas en partidos de Copa Libertadores, qué discursos se dan a los jugadores. Uno tiene que alinear expectativas y reconocer que no es bueno; y los equipos peruanos, lamentablemente, no son buenos en el plano internacional”, acota el especialista en psicología deportiva.

La selección, una isla en un mar de derrotas

En contraste a la realidad de los clubes peruanos en el exterior, está el presente de la Selección Peruana, dirigida por Ricardo Gareca y a puertas de asistir a su sexta Copa del Mundo en Qatar 2022. El ‘Tigre’ ha hecho un trabajo para destacar no solo en lo futbolístico, sino también en la parte mental: convenció al futbolista peruano de que es capaz de competir con todos. ¿Por qué en la bicolor sí fue posible y en los clubes peruanos no?

“Tiene que ver la figura del líder. La figura de Gareca es una especie de canalizador. Genera la cohesión del grupo, crea buen clima, apoya a los jugadores, se comunica con ellos y tiene una relación individual y grupal importante. Desde allí, la gestión de la frustración viene también del técnico. Cumple un rol de modelamiento de estas actitudes negativas, porque si ves que el líder tambalea, reacciona mal, insulta a los árbitros, qué puedes esperar de los dirigidos”, comenta Portanova.

A su vez, Cóndor destaca la capacidad de persuasión del técnico de la bicolor con los jugadores, algo que los entrenadores en el plano local no poseen. “Él tiene un punto a favor, cuenta con ya una clasificación a un Mundial, por lo que creen y confían en él. Persuade, convence a que los jugadores confíen más en ellos mismos y en su desempeño en el fútbol”, acota.





