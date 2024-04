Nuggets vs. Lakers se enfrentarán este 29 de abril, desde las 9:00 p.m. (tiempo del este), desde el Kaseya Center por el juego 4 de los playoffs NBA. El duelo se llevará a cabo este lunes con transmisión en ESPN y Star Plus para Latinoamérica. En el juego 3 Los Angeles Lakers vencieron a los Denver Nuggets por 119-108, evitando la eliminación en los playoffs de la Conferencia Oeste. Anthony Davies contribuyó con 25 puntos y 23 rebotes, mientras que LeBron James anotó 30 puntos. Esta victoria puso fin a la racha de 11 victorias consecutivas de los Nuggets sobre los Lakers desde diciembre de 2022. Con la serie ahora 3-1 a favor de los Lakers, el próximo juego será crucial en Denver. Así mismo, recomendamos no buscarlo por señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, anotaciones y más detalles en Depor.

Lakers vs. Nuggets se enfrentan por Playoffs NBA (Vídeo: @Lakers)