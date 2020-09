En los años 80, en pleno auge del boxeo mundial con campeones de la talla de Sugar Leonard, Marvin Hagles, Thomas Hearns y Roberto Durán, Perú tuvo presencia en el gran escenario. Orlando Romero llegó a ser número uno del ránking mundial AMB y en 1983 peleó por el título ante Ray ‘Boom Boom’ Mancini en el Madison Square Garden de Nueva York. Perdió, pero ofreció una magnifica pelea. Desde Madrid, España, nuestro exboxeador charló con Depor.

-¿Cómo fue la preparación para enfrentar a un gran peleador como Mancini

Sabíamos que Mancini pegaba muy fuerte, pero estudiamos sus recientes peleas. Y no tenía buena defensa. Por eso, la estrategia consistió en contragolpearlo. Así, la pelea fue pareja.

-Mancini, lamentablemente le quitó la vida a su rival en su anterior defensa del título -el japonés Duk-Koo Kim-: ¿no le intimidó ese detalle?

Había respeto por Mancini, pero no temor. Yo estaba invicto y sabía de lo que era capaz.

-Usted perdió la pelea, pero la crítica mundial, que al inicio no lo dio ninguna oportunidad lo elogió. La internacional revista The Ring, ‘la Biblia del boxeo’, lo distinguió de manera especial.

En el noveno asalto bajé la guardia y me costó caro. La prensa destacó la pelea. Y sí, la revista The Ring me otorgó el ‘Guantazo de plata’ por mi presentación. El Madison ofrece un tour con fotos de las 100 mejores peleas ofrecidas allí, y aparece la que disputé ante Mancini.

-No ganó el título, pero en 2013 la Asociación Mundial de Boxeo le entregó la faja de campeón mundial

Así es. La AMB me distinguió, pero en mi país no lo hacen. He pedido los Laureles Deportivos, pero rechazaron el pedido. He sido campeón latinoamericano y número uno del mundo. Muchos otros grandes deportistas que ganaron medallas de plata o que no llegaron a disputar títulos, lo han obtenido. O a Kina Malpartida, que ganó el título con bandera australiana. Espero que no esperen a que me muera para que me entreguen dichos Laureles.

Texto: Jorge Moreno