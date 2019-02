Super Bowl 2019: New England Patriots vs Los Angeles Rams por la final de la NFL desde Atlanta

La edición número 53 del Super Bowl se realizará este domingo 3 de febrero en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en Georgia. Y los equipos que disputarán el anillo de la NFL serán New England Patriots y Los Angeles Rams.

El Super Bowl 2019, entre New England Patriots y Los Angeles Rams comenzará a las 6:30 pm (hora peruana). La transmisión de la final de la NFL estará a cargo de dos canales en Latinoamérica: ESPN y FOX Sports.

Los New England Patriots llegan a un Super Bowl por tercer año consecutivo. Esto luego de que el equipo de Tom Brady derrotara en la final de Conferencia Americana a los Kansas City Chies en el tiempo extra por 37-31.



El equipo, liderado por Tom Brady, buscará igualar a Pittsburgh Steelers, que actualmente tienen seis anillos del Super Bowl, mientras que los Patriots ostentan cinco. Además, el mariscal de campo de 41 años apunta a convertirse en el jugador de la NFL con más títulos.



Super Bowl 2019: horarios para ver el duelo entre New England Patriots vs Los Angeles Rams

México: 5:30 pm

Honduras: 5:30 pm

Costa Rica: 5:30 pm

Nicaragua: 5:30 pm

El Salvador: 5:30 pm

Atlanta (Estados Unidos): 6:30 pm

Ecuador: 6:30 pm

Colombia: 6:30 pm

Perú: 6:30 pm

Panamá: 6:30 pm

Venezuela: 7:30 pm

Argentina: 8:30 pm

Chile: 8:30 pm

Uruguay: 8:30 pm

Por otro lado, Los Angeles Rams obtuvieron su cupo al Super Bowl 2019 tras vencer a los New Orleans Saints en la final de la Conferencia Nacional. El partido se resolvió en el tiempo extra después de que Greg Zuerlein metiera un gol de campo de 57 yardas, lo que le permitió dejar el marcador 26-23.



De esta forma, los Rams jugarán el cuarto Super Bowl de su historia, después de 17 años. "Es increíble. No puedo explicarlo con palabras. La defensa jugó de tal manera para llevar el partido a tiempo extra. Todo el equipo estuvo increíble y ahora jugaremos la final de la NFL", señaló Jared Golf, quarterback del equipo.



Además del Super Bowl 2019, entre New England Patriots y Los Angeles Rams, el momento más esperado por los fanáticos de la NFL será el show del medio tiempo. En esta ocasión, Maroon 5 será el equipo encargado de dar el espectáculo.



La NFL confirmó que Maroon 5 estará acompañado por otros dos artistas. El primero será el rapero Travis Scott y el segundo Big Boi, artista ligado al hip-hop.

¿Qué canales transmitirán la final del Super Bowl 2019?

New England Patriots se medirán ante Los Angeles Rams en el Super Bowl 2019 este 3 de febrero en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. El partido iniciará a las 6:30 pm (hora peruana) y será transmitido por ESPN y FOX Sports para Latinoamérica. En Estados Unidos, irá por la señal de CBS Sports; mientras que en México, la cobertura quedará a cargo de Televisa (canal 5) y Azteca Uno (canal 7).