Los New England Patriots han tenido dos constantes en la última década: el quarterback Tom Brady y su participación en el partido por el campeonato de la Conferencia Americana de la NFL. Para lograrlo este año, deberán vencer este sábado (8:15 pm, hora peruana, vía ESPN) a los Tennessee Titans en las semifinales del torneo.



Los Patriots han tenido una semana llena de polémica después que surgieron reportes sobre supuestas diferencias entre Brady, el entrenador Bill Belichick y el dueño del equipo, Robert Kraft. Sin embargo, el quarterback aseguró que nunca ha dudado en la capacidad del equipo para dejar de lado estas distracciones.

"Tenemos un trabajo que cumplir y sabemos cuál es nuestra tarea, y es salir a jugar al máximo nivel. Nada debe entorpecer eso", aseguró Tom Brady sobre el encuentro ante el equipo de Tennesse, que no avanza a la final de la conferencia desde 2002 y llega entusiasmado tras conseguir su primera victoria en los playoffs en 14 años.



Los Patriots son favoritos por 13 puntos en las apuestas. En especial por el gran momento que vive Tom Brady: tiene una marca de 11-2 en 13 partidos de la ronda divisional desde 2002, con 3.700 yardas y 28 touchdowns. También tiene récord de 6-1 contra los Titans, con 13 touchdowns y apenas una intercepción.

Pero Derrick Morgan, linebacker de los Titans, aseguró que no les molesta el papel de cenicientas. "Nadie espera mucho de nosotros. No hemos sido muy exitosos en los últimos 10 años. Así que es fácil que la gente no nos tome en serio. Tenemos que hacer lo nuestro y empezar a ganar partidos como este para obtener el respeto que queremos", aseguró.