Diego Elías vs. Todd Harrity: se enfrentan por cuartos de final de squash en Lima 2019

Diego Elías vs. Todd Harrity juegan EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE por los cuartos de final de Squash individual masculino en Lima 2019 desde la Videna, a partir de las 8:00 am. (hora peruana) y por la señal de Movistar 19, Latina y ESPN en streaming. Sigue el Perú vs. Estados Unidos por meterse entre los cuatro primeros de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Luego de su primera participación en los Juegos Panamwericanos, en la que se le vio algo nervioso, Diego Elias logró la clasificación a los cuartos de final en la modalidad individual masculino al vencer 3-0 al guatemalteco Edwuin Enriquez con parciales de 11-4, 11-7 y 11-7 en 27 minutos.

Diego Elías vs. Todd Harrity: Squash en Lima 2019 | Horarios a nivel mundial



Perú 8:00 am. | Movistar 19, Latina, ESPN (Streaming)

México 8:00 am. |

Ecuador 8:00 am. |

Colombia 8:00 am. |

Bolivia 9:00 am. |

Paraguay 9:00 am. |

Venezuela 9:00 am. |

Brasil 10:00 am. |

Argentina 10:00 am. |

Chile 10:00 am. |

Uruguay 10:00 am. |

España 3:00 pm. |

Y ahora, el rival de Diego Elías (22) una de las cartas peruanas a obtener medalla será el estadounidense Todd Harrity, de 28 años y número 1 en su país, otro de los sembrados directo en la ronda de los 16 mejores y que llegó a los cuartos de final tras vencer en sets corridos al argentino Leandro Romiglio con parciales 11-4, 11-7 y 11-3.

Actualmente Todd Harrity ocupa el puesto 45 en el ranking de la PSA y solo ha enfrentado una vez a Diego Elías. Fue en las semifinales del campeonato Panamericano que se disputó en Georgetown, Islas Caimán y que finalmente terminó ganando el peruano.

La cita para ver los cuartos de final entre Diego Elías vs. Todd Harrity es este viernes desde las 8 de la mañana en la Videna de San Luis.

Diego Elías vs. Todd Harrity: Squash en Lima 2019 | Precios de las entradas para ver este partido

Entrada Precio Regular S/. 20 Menores de 18 años S/. 10 Adulto Mayor S/. 10 Asiento Accesible – Silla de Ruedas (*) S/. 10 Acompañante Asiento Accesible S/. 10 (*) Asiento de Silla de Ruedas: Tarifa aplica para personas con el Certificado de Discapacidad, Carné de CONADIS u otro documento que acredite la condición. Al momento de ingresar al Recinto deberá presentar el certificado correspondiente. Sólo 01 entrada de Asiento de Silla de Ruedas y 01 entrada de Acompañante por certificado. "

Diego Elías vs. Todd Harrity: Squash en Lima 2019 | Mapa de la sede donde se jugará esta disciplina

