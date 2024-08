Talento, garra y humildad son las palabras que describen al máximo representante del squash peruano. Diego Elías, actual número 4 del mundo. El peruano es un ejemplo de perseverancia, en un deporte que no tiene muchos adeptos en nuestro país, pero que en los últimos meses nos ha regalado varias alegrías. El jugador, de 27 años, está en tierras nacionales y conversó con Depor en la previa del Panamericano que se realizará en la capital.

Elías conquistó el mundo en mayo de este año, cuando logró convertirse en el primer sudamericano en coronarse campeón del Mundial de Squash realizado Egipto. Luego de dos meses, nuestro compatriota nos comenta que tras ese logro hubo ciertos cambios en su vida personal y deportiva. “Tuve una temporada que fue buena por partes, pero también tuve momentos no tan buenos para mí. Terminar la temporada con este campeonato mundial hizo que sea la mejor de mi vida. Siempre hay cambios, ser campeón mundial me cambió bastante la forma de ver el deporte y ahora siento que tengo un poco mas de responsabilidades”, expresó.

Asimismo, Elías habló sobre el camino rumbo a esa final, dejando atrás a uno de sus rivales más fuertes que en oportunidades anteriores había impedido que siga avanzando. “Al inicio de la temporada, llegué a varias finales, pero siempre perdía con Ali Farag que había sido el número uno durante bastantes años. Eso me desmotivaba, pero después, cuando llego el Mundial, me sentí bastante bien. Fue de hecho la mejor semana de mi carrera, dejándolo incluso en la semifinal en el que fue el partido más importante para mí”.

Elías quedó grabado en la mente de todos los peruanos, después de los Juegos Panamericanos Lima 2019, en donde consiguió la medalla de oro. Tras cinco años en los que se encontró viajando por diversas partes del mundo llevando la bandera bicolor por todo lo alto, vuelve a la capital este mes para reencontrarse con la gente que tanto cariño le dio y le sigue mostrando en todo momento.

“Estoy con muchas ganas de participar aquí en Perú. Desde Lima 2019, no juego un torneo aquí y ahora me toca jugar en mi club, en el Terraza, así que estoy contento de representar nuevamente a mi país. Siempre hay un poco más presión cuando eres local, con la gente alentándote, pero siempre que juego por Perú me ha encantado. Así que tengo muchas ganas”, exclamó.

Un sueño pendiente

Paris 2024 sigue en marcha y la esperanza de una medalla es latente, sobretodo con la excelente presentación de las disciplinas acuáticas. Sin embargo, en Lima, el sueño de Diego de asistir a una cita olímpica todavía tendrá que esperar unos años más hasta llegar a Los Ángeles 2028, en donde el squash será por primera vez en la historia un deporte olímpico.

“Estoy con muchas ganas de que lleguen las olimpiadas en Los Ángeles. Tengo cuatro años más para prepararme, voy a tener 31 años y ojalá que esté en el mejor momento de mi carrera. Por ahora me toca seguir disfrutando de los Juegos Olímpicos, seguir entrenando y ojalá que cuando llegue mi momento pueda estar bien y traerle una medalla al Perú”, declaró.

Diego Elías debutó este domingo 4 de agosto en el XXV Campeonato Panamericano de Squash Lima 2024, que se extenderá hasta el 10 del mismo mes y será realizado en la sede principal del Club Tennis Terrazas Miraflores y en el Polideportivo de Villa el Salvador. Contará con la participación de 12 países de la región (Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú), con 80 jugadores entre hombres y mujeres, en las modalidades de individuales, dobles y equipos.





TE PUEDE INTERESAR