Philadelphia 76ers vs. Toronto Raptors: chocan en el Juego 3 de las semifinales de la Conferencia Este de la NBA

Sixers vs. Raptors EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | chocan en el tercer juego por las semifinales de la Conferencia Este de la NBA que se disputará este jueves, desde las 7:00 de la tarde (hora peruana), en el Wells Fargo Center de Filadelfia, en Pensilvania. La transmisión estará a cargo de ESPN. Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Sixers vs. Raptors | Horarios en el mundo:

19:00 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

21:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

01:00 horas del viernes - Reino Unido

02:00 horas del viernes - España, Italia, Francia, Alemania

El lunes, con un gran encuentro, Jimmy Butler ayudó a que Philadelphia 76ers cortara una larga racha de derrotas en Toronto, pero lo más importante para los Sixers es que han igualado la serie.

Butler logró 30 puntos y 11 rebotes, James Ennis marcó 13 unidades y Filadelfia resistió para vencer el lunes 94-89 a los Raptors de Toronto, con lo cual emparejó 1-1 la eliminatoria.

Los 76ers llegan motivados tras cortar una seguidilla de 14 victorias en casa de los Raptors, donde no ganaban desde el 10 de noviembre de 2012.

“Todos querían pintar el panorama de que no habíamos ganado aquí desde hacía no sé cuántos años”, dijo Butler. “Simplemente me alegra que lo hayamos conseguido. Pero no me importa cuántos partidos habíamos perdido acá ni nada por el estilo”.

Butler anotó 12 puntos en el último periodo. Los Sixers frenaron así un intento de reacción de los Raptors. “Fue sólido como una roca”, dijo el entrenador Brett Brown, en referencia a Butler. “Fortaleció nuestra voluntad en diferentes situaciones difíciles”.

Abajo por 19 puntos en la primera mitad, Toronto cortó la desventaja a uno al final del tercer periodo, pero se enfrió en el inicio del último al fallar seis de sus primeros siete disparos.

Sin embargo, los Raptors se mantuvieron en la pelea. Lowry metió triples antes y después de un par de tiros libres de Butler para acercar a los locales 90-87 con 1:36 por jugar. Toronto tuvo el balón de vuelta y Pascal Siakam anotó para que fuera juego de un punto, pero Joel Embiid respondió con una colada para restablecer la ventaja de tres unidades con 24 segundos en el reloj.

Luego que Lowry casi perdió el balón, Danny Green falló el triple del potencial empate, y Tobias Harris de Filadelfia recuperó el rebote, su undécimo del juego. Harris recibió una falta y selló el triunfo mediante dos tiros libres con 3,9 segundos por disputar.

Embiid anotó 12 puntos en 32 minutos pese a perderse la práctica de tiro matutina debido a síntomas de gripe.

Kawhi Leonard marcó 35 puntos, Siakam tuvo 21 y Lowry 20. Toronto encestó 10 de 37 triples y 33 de 91 tiros en total. Vio cortada su marca de cinco victorias consecutivas en postemporada.

Fuente: AP

