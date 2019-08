Pilar Jáuregui, de jugar con la cadera luxada y la silla rota, a volverse la mejor para deportista de América

Todo adolescente a los 14 años tiene muchos sueños y aspiraciones. Está deseoso de comerse el mundo y se siente imparable. Pocos se imaginan que un pequeño dolor puede cambiarte la vida por completo. Pilar Jáuregui , una de nuestros mejores exponentes en el para deporte, vio cómo su vida cambió a partir de esa edad, cuando dejó los saltos y los mates del vóley, para, años después, sobre una silla de ruedas, con los mismos sueños, aspiraciones y las ganas de comerse el mundo, hacerse una espacio en la historia del para bádminton a nivel mundial.

Llegar a ser reconocida como la mejor para deportista del 2018 por el Comité Paralímpico de Las Américas no fue nada sencillo. Pilar Jáuregui es el ejemplo de que los límites solo existen para aquellos que se los plantean. Nació con luxación de cadera congénita bilateral, pero recién fue a los 14 años cuando comenzó a vivir la enfermedad. Hasta los 16, cuando el dolor la obligó a dejar de practicar todos los deportes que le gustaba: vóley, surf, básquet, tenis y bádminton.

Tuvo una etapa de negación, en la que influyeron el dolor y las tres operaciones a la cadera, por lo que estuvo alejada de sus actividades hasta los 22 años. Pero no podía dejarse ganar y ahí sacó a relucir una de sus principales virtudes: la fortaleza mental. Decidió seguir su estilo de vida y logró encontrar en el deporte la mejor forma de sobrellevarlo. " El deporte te hace olvidar de los dolores que tienes. Eso me gusta. Cuando voy a jugar, me olvido y lo disfruto", apunta.

Desde esa etapa hacia adelante, todo cambió, y para mejor. Pilar fue encontrando en el bádminton un deporte donde sacar a relucir su destreza e inteligencia, aunque en un inicio no fue fácil. "Lo más difícil fue hacer el revés, de atrás hacia adelante porque se me salí la cadera. Me agacho y se luxa. Yo decía que este deporte no era para mí, porque por más que quería, no daban mis capacidades. Por momentos se luxa mi cadera, en algunos movimientos, y tengo que parar por el dolor", recuerda. Pero no desistió.

Jesus Salvá, Pilar Jauregui y Pedro Pablo de Vinatea, medallistas en el Uganda Para-Badminton International 2019. (Badminton) Jesus Salvá, Pilar Jauregui y Pedro Pablo de Vinatea, medallistas en el Uganda Para-Badminton International 2019. (Badminton)

"A pesar de eso, probé el bádminton en el 2015. Entrené tres semanas y gané la medalla de oro. Me gustó. Más allá de hacer lo que te gusta, sobresalir en el deporte, uno quiere salir adelante, defender los colores. Se venía un Panamericano a finales del 2016 y decidí quedarme en el bádminton. Dije, voy a probar porque uno lo que más quiere son títulos para el país. Pude ganarlo y traerme la medalla de oro", rememora Pilar.

Y esa no fue la primera vez. Con el 70% de votos a favor, a Pilar la conmemoran como la mejor para deportista del 2018 tras lograr tres medallas de oro en el Panamericano 2018 de Para Bádminton. Lo hizo ganando singles, dobles (junto a una canadiense que estará en Lima 2019) y mixtos.

Ese precedente con el que llega Pilar Jáuregui a los Juegos Para Panamericanos Lima 2019 le da créditos para hacerse con la medalla de oro en bádminton, siendo una de las principales cartas a medallas de la delegación peruana.

