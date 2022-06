Nadie está preparado para que su vida cambie de un momento a otro. Unos dolores al caminar fueron el inicio de un giro de 180 grados para Pilar Jáuregui, quien a los 14 años se enteró de que sufría de luxación congénita de cadera bilateral. Dos años después empezaron las cirugías y a los 18 tuvo que dejar de caminar y usar silla de ruedas. La depresión la llegó a afectar en su momento, pensó que sus sueños se derrumbarían, y sobre todo creyó que ya no iba a volver a practicar deporte, le gustaba el vóley, surf, básquet, tenis y bádminton.

Sin embargo, se equivocó, la silla de ruedas no fue ningún obstáculo para perseguir sueños y volver a las canchas, conoció los deportes adaptados y volvió a reencontrarse con el bádminton. En 2015, probó el parabádminton, entrenó unas semanas y logró una medalla de oro. Había vuelto a sentir lo de antes. En 2018, logró tres oros en el Panamericano de Parabádminton y se convirtió en la mejor paraatleta de la región. Su carrera fue ascenso y las medallas siguieron llegando. Estuvo en Lima 2019 y dijo presente en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Este año, la parabadmintonista peruana, sexta en el mundo, empezó de gran forma su temporada en el extranjero, viajando por España, Brasil y hace poco estuvo por Canadá (en el Canada Para Badminton International), donde se colgó dos medallas de oro (en singles y dobles en la modalidad WH2). Depor conversó con Pilar Jáuregui para hablar sobre su buen momento y sus planes a futuro, pensando en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024.

Vienes de ganar dos oros en el Canada Para Badminton International, ¿cómo te encuentras?

Me encuentro muy bien, muy contenta con lo que voy logrando, con mi nivel. Más allá de las medallas, cada vez voy llegando al juego que quiero y ese es sin duda gracias al trabajo que he venido realizando con mi Federación, mis entrenadores, la familia. Ahora me siento bien y disfrutando del deporte.

¿Cómo vez tu momento a nivel internacional?

Mi año internacional empezó en España, luego en Brasil y ahora en Canadá, pero justo también había salido del COVID-19, me había enfermado antes de ir a España. Costó volver un poco, porque estuve fuera de campo y el físico sí se siente, pero ya después de eso tuve que volver a lo que estuvimos trabajando en el alto rendimiento, con miras hacia el Mundial de Japón (que ya clasificó). Este año he empezado bien, con buen ranking también, pero igual muy enfocada en lo que yo quiero: París 2024 y estar en un podio mundial.

¿Te afectó volver luego del COVID?

En mi caso no me afectaron los síntomas, tuve que ir a casa y tener todos los cuidados que uno ya sabe, pero a la hora de entrar a la cancha, sí sentía la pegada del físico en los puntos más decisivos. Sentía que me faltaba el aire por el físico, pero ya después volvimos a retomar los trabajos físicos y de resistencia. Ahora, ya todo está bajo control.

¿El armado de tu calendario de este año obedece a algún plan en específico?

No sé si aún voy a ir a [un torneo en] Tailandia que es en agosto, todavía lo vamos a hablar con mis entrenadores, ese torneo va a hacer fuerte, porque irán todas las jugadoras asiáticas y sería bueno poder ir ahí. Una de las cosas que estoy priorizando es entrenar todo lo que pueda este año, quiero estar en el Nacional, también en el Mundial, el Panamericano, que también es en noviembre, y por ahí el Sudamericano y el Internacional de Perú, ambos cerrando el año. Solo cerrar con esos campeonatos, porque el próximo año es más seguro que desde el 1 de enero comience la suma de puntos para París 2024, entonces, si yo no me dedico a entrenar este año, el próximo sí voy a tener que viajar y viajar y participar en la totalidad de los torneos, no va haber tiempo para entrenar. La meta es clasificar a París y luchar por el podio, serían mis segundos Juegos Olímpicos y quisiera tener mi revancha.

¿Los torneos que has estado ya suman puntos para Santiago 2023 y París 2024?

No aún no, justo me llegó el sistema de clasificación para Santiago, y la suma de puntos empieza desde este mes, para clasificar a los Juegos Panamericanos. Los primeros meses no voy a esforzarme mucho, porque el Mundial, el Internacional de Perú y el Panamericano me van a dar buenos puntos para Santiago y después de eso, en los primeros torneos del 2023 espero agarrar ya el cupo, y todo forma parte del plan para París.

¿Cómo van los entrenamientos? ¿Cuántos días entrenas a la semana?

Yo me encuentro en Videna viviendo, en el albergue de la Videna. Esto nos da la comodidad de poder entrenar tranquilos, cerca, poder tener un buen descanso y tener todas las condiciones para poder dedicarse a entrenar. Entrenamos desde las 6:30 am hasta las 9:00 am, venimos a tomar desayuno. Luego me voy a entrenar un rato más, hasta las 11:00 am, cuando no hago ese doble entrenamiento en las mañanas, hago terapia, luego almuerzo a las 2:00 pm, y a las 3 volvemos al campo hasta las 5:00 pm; de ahí otro descanso, porque tengo un nuevo entrenamiento de 7:00 pm a 9:30 pm, así de lunes a sábado. Si uno quiere, tiene que sacrificarse.

¿Qué torneo se te viene ahora?

Por ahí a confirmar el de Tailandia, que es en agosto, Ese mes también hay un torneo en Ayacucho, también una Copa Federación en la Videna.

Atrás tuyo están entrando más competidoras de tu modalidad, pero al momento de entrenar o competir acá, ¿sientes que aún no encuentras alguien de tu nivel, te afecta eso?

Sí, es costoso no tener a alguien de tu mismo nivel o mejor que tú. En los campeonatos oficiales, me costaba. Yo entreno con los chicos de talla baja y con los juniors, pero igual es diferente, porque ellos saltan, el golpe es distinto. Otra solución que tenemos al entrenar es jugar dos contra uno, dos se sientan en sillas, y es uno de los ejercicios que más funcionan, porque no hay otra manera. Pero sí antes del Mundial estoy planificando tener un campamento y que vengan otros atletas de afuera para poder acostumbrarme al uno contra uno. Es una de las cosas que más me cuesta, sobre todo con los primeros puntos.

Has viajado por otros países, como ves el tema del acceso en Lima para las personas con discapacidad, ¿qué deberíamos mejorar?

No hemos mejorado mucho en cuanto al transporte, solo está el tren eléctrico y el metropolitano, y eso que algunos alimentadores del metropolitano no cuentan con la rampa y son rutas definidas. El tema de accesibilidad en las vías eso sí se ha mejorado, con las rampas, las cosas más accesibles, son una nueva mejora. Las calles son más accesibles, aunque algunas están mal hechas o en mal estado, pero esa situación ha mejorado. El respeto por los estacionamientos y lugares accesibles también al igual que la empatía. A comparación de otros países, los lugares más accesibles que he visitado han sido Canadá, Japón. En Canadá, me quedé sorprendida porque todas las ciudades que fui son accesibles, aquí algo podemos mejorar.

Un mensaje para las personas con discapacidad y como el deporte puede ayudarlas y que sigan desarrollándose...

En lo personal, a mí me ha cambiado mucho el deporte, de salir adelante, de vivir, de disfrutar de la vida, que es lo más importante. Me ha regalado tanta seguridad, esa confianza de creer en mí, de que puedo lograrlo, me ha dado esto. Decirles que todos tenemos problemas y hay que tener un poco de fe en nosotros mismos, en lo que queramos hacer, no solo en el deporte, sino en los estudios, emprendimiento. Crean en uno mismo y tengan mucha fe.

Medallas de Pilar Jáuregui este año

Medalla Modalidad Torneo Oro Singles 2022 YONEX Canada Para Badminton International Oro Dobles mixtos 2022 YONEX Canada Para Badminton International Oro Dobles femeninos Brazil Para Badminton International 2022 Oro Singles Brazil Para Badminton International 2022 Oro Dobles mixtos Brazil Para Badminton International 2022





