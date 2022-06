Una de los problemas que tiene nuestro fútbol es la falta de jugadores para nutrir a la selección peruana ; es decir, futbolistas que estén en condiciones de dar el salto a la alta competencia y expandir el universo de seleccionados para la bicolor. Este ha sido una cuestión constante con la que Ricardo Gareca tuvo que lidiar durante sus dos procesos (Rusia 2018 y Qatar 2022 ) y, pese a eso, encontró la manera de hacernos un equipo competitivo y capacitado para pelear la clasificación al último mundial.

Sin embargo, el problema persiste e incluso es peor que antes. Y es que si miramos atrás, hubo una generación de futbolistas Sub 20 que se perdió debido a la crisis sanitaria que azotó a nuestro país en 2020 y que paralizó los torneos sudamericanos en los que se podía luchar por el cupo al mundial de la categoría. De hecho, esta ‘generación perdida’ pudo haber sido un recurso importante para que el comando técnico de la selección peruana tenga de dónde elegir jugadores y encontrar reemplazantes para el grupo que ya está consolidado.

¿Quiénes son?

Piero Quispe es uno de los futbolistas que nunca tuvo la oportunidad de mostrarse en un equipo juvenil de la bicolor. Cuando llegó la pandemia en marzo del 2020, el volante jugaba en la reserva de Universitario de Deportes y buscaba una oportunidad en el primer equipo. Esta recién se dio un año después, cuando le tocó debutar profesionalmente en la Liga 1, con 19 años. Sin embargo, en 2021 no se realizó ningún torneo sudamericano de la categoría, por lo que jamás integró una selección juvenil.

Ahora, ya con 20 años, Quispe necesita crecer futbolísticamente en tienda crema, madurar como futbolista y consolidarse en el equipo. De esa manera, podrá abrirse paso a una futura convocatoria a la bicolor, que necesita de jugadores con el talento del volante merengue. Eso sí, es uno de los jugadores que más minutos suma en la Liga 1 este año (1231) y también ha ganado roce internacional con la participación de la ‘U’ en la fase previa de la Copa Libertadores.

Piero Quispe fue uno de los más destacados de Universitario ante Sporting Cristal. (Foto: Jesús Salcedo / GEC)

Otro de los jugadores que integran esta lista son Paolo Reyna, Leonardo Rugel, Axel Moyano y Erick Canales, quienes tampoco tuvieron la oportunidad de jugar en la Sub 20. Reyna, por ejemplo, juega como lateral izquierdo y debutó en Primera División en 2019 con Melgar. A partir de allí fue creciendo futbolísticamente y al año siguiente fue elegido como el mejor jugador Sub 21 de la Liga 1. Se proyectaba para disputar los torneos de la categoría con la selección; pero eso nunca ocurrió. Actualmente, tiene 20 años y es uno de los futbolistas de su edad con mayor rodaje local e internacional.

Rugel, por otro lado, tiene una historia similar. Fue formado en Universitario, pero debutó profesionalmente en 2020 con UTC. El defensor tuvo poca continuidad ese año, pero eso no lo saca de la posibilidad de haber integrado una selección juvenil en aquella ocasión. En 2021 jugó once partidos con Ángel Comizzo como DT; pero esta temporada no ha podido sumar minutos con el cuadro merengue. Eso sí, a sus 21 años tiene todo para crecer en lo futbolístico y apuntar a una convocatoria a la selección mayor en el futuro.

Moyano y Canales también tuvieron el mismo destino y no pudieron formar parte de una selección juvenil. El primero debutó a mediados del 2021 en Alianza Lima, mientras que el segundo lo hizo en agosto del 2020 en Ayacucho FC. Ambos son de la categoría 2001 y tienen todas las condiciones para tentar en el corto plazo una convocatoria a la bicolor.

Rafael Lutiger (Cristal) y Diego Soto (San Martín) también son jugadores de la categoría 2001 que también integran esta nómina. A pesar de que ambos salieron de La Florida, el presente de cada uno es distinto: el primero tiene poca continuidad en el cuadro ‘cervecero’; mientras que el segundo es titular en el elenco ‘santo’. Ninguno de ellos ha tenido la oportunidad de jugar en torneos de menores con la selección, por lo que su presente es consolidarse en sus respectivos clubes para abrirse las puertas en mayores.

El caso de Jesús Castillo (Cristal) es distinto al de los anteriores. Si bien tampoco integró la Sub 20 de la bicolor en 2020 debido a la pandemia, sí formó parte de una convocatoria reciente de Ricardo Gareca para la selección peruana. El volante jugó un amistoso contra los extranjeros de la Liga 1, dirigidos por Carlos Bustos, en la Videna, previo a los compromisos de preparación contra Panamá y Jamaica en febrero de este año. No obstante, no quedó en la lista final para los choques por Eliminatorias. Eso sí, con 21 años, continúa siendo considerado como parte de los ‘sparrings’ de la bicolor.

Se quedaron sin revancha

Debido a la crisis sanitaria, algunos miembros de la generación que jugó el Sudamericano Sub-17 del 2019 tampoco tuvo la chance de mostrarse en la Sub 20 de la bicolor. Nos referimos a futbolistas como Yuriel Celi, Mathías Llontop, Óscar Pinto, Diego Enríquez, Jesús Reyes, Alessandro Burlamaqui, entre otros jóvenes talentos, quienes quedaron a un punto de clasificar al mundial de la categoría aquel año y no han podido cobrarse su revancha en la selección menor.

En un principio, este grupo de futbolistas era el que nos iba a representar en el proceso de clasificación al mundial Sub 20 de Indonesia, que estaba previsto para el 2021, pero terminó aplazándose hasta el 2023 por efectos de la pandemia. No obstante, la gran mayoría de jugadores ya no podrán ser considerados debido a que superan los 20 años, mientras que otros llegarán con lo justo para pelear un cupo a la cita mundialista.

La última convocatoria de la selección Sub 20 de Gustavo Roverano:

¡Continúa la preparación! 🙌🏻



Presentamos la lista de convocados a la @SeleccionPeru Sub 20 🇵🇪 para el cuarto microciclo de este año que inicia el 06 de junio. #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/BDMDCScpW6 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) June 4, 2022

Por otro lado, existen jugadores como Percy Liza (Cristal) y Renato Rojas (Alianza Lima) que son de las categorías 2000 y 1999, respectivamente, pero que tampoco tuvieron la chance de jugar en las selecciones menores de Perú. El delantero celeste es uno de los llamados a integrar la bicolor en el futuro, incluso estuvo en consideración de Gareca para una convocatoria que nunca llegó. El goleador rimense tiene las condiciones para sobresalir en su posición a sus 22 años y abrirse paso al fútbol internacional, donde seguramente podrá consolidarse como un jugador de élite.

En tanto, el ‘Tato’ es titular en el cuadro blanquiazul y no ha podido ni siquiera entrar en el radar de Gareca. Juega de lateral derecho, pero también tiene condiciones para ser central. Eso sí, depende de él mismo ganarse un puesto en el once titular de Bustos y posteriormente levantar su nivel para llamar la atención en la Videna.

Los que vienen detrás

Joao Montoya (Alianza Lima/20 años), Juan Pablo Goicochea (Alianza Lima/17 años), Joshua Cantt (Cristal/19 años), Xavi Moreno (Sport Boys/18 años), Kenji Cabrera (Melgar/19 años), Matías Lazo (Melgar/18 años), Adrián Ascues (Municipal/19 años), Arón Sánchez (Cantolao/19 años), entre otras jóvenes promesas, son los llamados a dar el salto de calidad para vestir la camiseta de la selección en el futuro. En su mayoría, pueden integrar la Sub 20 que ahora dirige Gustavo Roverano de cara al proceso de clasificación a Indonesia 2023; pero, hace falta seguirles el rastro y darles una oportunidad en Primera División.

Este grupo está apoyado en aquellos juveniles que vienen del extranjero para potenciar al equipo, como son los casos de Quembol Guadalupe (Orlando City Academy/18 años), David Mejía (Atalanta United 2/18 años), John Cortez (New York Red bulls II/18 años), Diego Otoya (San José Earthquakes Academy/17 años), Gabriel Chávez (New York City Academy/16 años), Sébastien Vinatea (sin club/17 años) y Robin Ottosson (Malmö/17 años), quienes representan el futuro del fútbol peruano.





