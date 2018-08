El argentino Juan Martín del Potro , tercero del ránking mundial, saldrá este miércoles (1:15, hora peruana, vía ESPN) en busca de su boleto a tercera ronda del US Open 2018 , cuando se mida ante el estadounidense Denis Kudla en Nueva York.

Del Potro vivió el último lunes un debut de ensueño en esta edición del US Open, al pasar por encima del estadounidense Donald Young en tres sets. El de Tandil, ganador de este Grand Slam en 2009, ganó por un contundente 6-0, 6-3, 6-4 en apenas una hora y 45 minutos de juego.



Del Potro aterrizó en Flushing Meadows con ganas de revivir la experiencia que lo encumbró en la élite con su triunfo hace casi una década y arrancó de la mejor forma posible.



"Estoy contento de haber pasado. Tengo altas expectativas jugando este torneo porque es mi favorito del circuito. Estoy feliz por estar sano, en buena forma, por poder jugar este deporte que amo", comentó el vencedor.

"Siempre que vengo a Nueva York la gente me da mucha energía para sentirme así y no tengo palabras para describir cómo me siento en estas pistas y en Nueva York", agregó emocionado.



Tras ganar en marzo en Indian Wells su primer Masters 1000 y luego de coronarse también en Acapulco, el argentino mira ahora a su torneo favorito para afianzar su tercera posición en el ranking de la ATP, el mejor lugar de su carrera ocho años después de llegar hasta el cuarto puesto.



Fuente: AFP