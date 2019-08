Remo en Lima 2019 EN VIVO: sigue el primer día de entrega de medallas en los Juegos Panamericanos desde Huacho

Remo en Lima 2019 sigue EN VIVO sigue el primer día de entrega de medallas en esta competencia dura desde la Albufera de Medio Mundo de Huacho este jueves 8 de agosto a partir de las 9:00 am. (hora peruana) con transmisión de Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19 y la señal streaming de ESPN. y en la que el team Perú busca otra medalla en estos Juegos Panamericanos.

Este jueves, el equipo peruano compuesto por Álvaro Torres y Gerónimo Hamann competirá en la modalidad de doble par de remos cortos masculino, en la que espera estar a la altura de sus rivales de turno, aprovechar la localía y sumar una nueva medalla.

Remo en Lima 2019 | Horarios de la cmpetencia en el mundo



Perú 9:00 am. | Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19, ESPN (Streaming)

México 9:00 am. |

Ecuador 9:00 am. |

Colombia 9:00 am. |

Bolivia 10:00 am. |

Paraguay 10:00 am. |

Venezuela 10:00 am. |

Brasil 11:00 am. |

Argentina 11:00 am. |

Chile 11:00 am. |

Uruguay 11:00 am. |

España 4:00 pm. |

Este jueves, en total, habrá cinco carreras en cuatro modalidades diferentes: dos remos largos femenino, doble par de remos cortos masculino (Final A por medalla y Final B), doble par de remos cortos femenino y cuatro remos masculino. Salvo la que tiene final B no habrá preseas. En las otras habrá entrega de medallas de oro.

Los equipos favoritos a alzar medallas en este deporte son los de Canadá y Estados Unidos, que en los juegos de Toronto 2015 dominaron el medallero en esta disciplina con ocho oros para los canadienses y apenas dos para los de las barras y las estrellas.

Remo en Lima 2019 | sigue la participación de los peruanos este jueves 8 de agosto



Doble par de remos cortos Masculino

Final A - Medalla

Hora: 9:10 am.

Team Perú: Álvaro Torres y Gerónimo Hamann

Remo en Lima 2019 | precio de las entradas para el evento del jueves 8 de agosto



Ingreso libre

Remo en Lima 2019 | Mapa del evento de este jueves 8 de agosto

