El ciclista peruano Royner Navarro dejó el Centro de Alto Rendimiento en Arequipa y, por fin, pudo llegar a Ayacucho, para reencontrarse con su familia (por un asunto de extrema importancia). Lo hizo manejando su bicicleta.

“Queridos amigos, Dios mediante ya en casa, terminando de pasar el examen de descarte (de coronavirus). Aún estoy esperando un par de días por recomendación médica y pronto ya podré estar en mi hogar. Gracias infinitas a cada uno de ustedes por su apoyo incondicional”, escribió Navarro en su cuenta de Facebook.

Según las imágenes que ha publicado Royner, desde San Clemente hasta Ayacucho, recorrió más de 333 kilómetros con su mascarilla y lo hizo en poco más de 14 horas. En un momento, estuvo pedaleando sobre los 4 700 metros sobre el nivel del mar.

Antes de partir, Navarro explicó las razones de su viaje a Ayacucho: “Hace unos días publiqué un video pidiendo quedarnos en casa. Y posiblemente seré uno de los primeros en no cumplirlos. Mereceré un castigo si es el caso, mereceré sus críticas y mereceré su rechazo. Lo que no merezco, quizá, sea perder un ser querido sin antes poder verla (no por el covid-19)”.

Cabe señalar que Royner ganó un cupo olímpico para Perú en ciclismo de ruta. Aún no se sabe si él será el elegido para acudir a Tokio 2020, ya que eso lo definirá la Federación Peruana de Ciclismo en los siguientes meses.